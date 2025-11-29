Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 29/11: Công bố trọng tài điều khiển đại chiến Chelsea - Arsenal

Theo ban tổ chức Premier League, trọng tài Anthony Taylor sẽ cầm còi trận đại chiến vòng 13 giữa Chelsea và Arsenal, diễn ra lúc 23h30 ngày 31/11 (giờ Hà Nội).

Trọng tài Anthony Taylor điều khiển đại chiến Chelsea - Arsenal

Theo ban tổ chức Premier League, trọng tài Anthony Taylor sẽ cầm còi trận đại chiến vòng 13 giữa Chelsea và Arsenal, diễn ra lúc 23h30 ngày 31/11 (giờ Hà Nội). Từ đầu mùa, ông mới điều khiển đúng một trận của mỗi đội và cả hai đều khép lại bằng những chiến thắng cho Chelsea lẫn Arsenal.

Tin mới nhất bóng đá sáng 29/11: Công bố trọng tài điều khiển đại chiến Chelsea - Arsenal - 1

Trọng tài Taylor điều khiển đại chiến Chelsea - Arsenal

Konate sa sút ở Liverpool, Real Madrid tính từ bỏ

Real Madrid được cho là đã bất ngờ rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool sau quãng thời gian thi đấu kém ấn tượng của cầu thủ này. Ngôi sao người Pháp chỉ còn một năm hợp đồng và đến nay chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy anh muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng vùng Merseyside. Giấc mơ cập bến Bernabeu vì thế xem như khép lại khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang đến gần.

Theo The Athletic, Liverpool đã tìm cách gia hạn với Konate từ năm 2023. Nhưng tới hiện tại, tương lai của anh từ năm 2026 trở đi vẫn là dấu hỏi lớn. Nguồn tin cho biết Real Madrid đã thông báo với Liverpool rằng họ "không còn hứng thú" với trung vệ 26 tuổi. Điều này có thể giúp đội chủ sân Anfield nắm thế chủ động hơn trên bàn đàm phán, dù Konate sẽ được phép đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1 để ký trước hợp đồng cho mùa hè.

HLV Pochettino đặt mục tiêu… vô địch World Cup 2026

HLV Mauricio Pochettino tuyên bố đặt mục tiêu đưa đội tuyển Mỹ chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Trước thời điểm ông nắm quyền, màn trình diễn của Mỹ tại các kỳ World Cup nhìn chung thiếu thuyết phục, với lần vào tứ kết gần nhất đã diễn ra từ năm 2002.

Dortmund hét giá Karim Adeyemi ở mức 75 triệu euro

Borussia Dortmund được cho là sẽ yêu cầu khoảng 75 triệu euro cho việc chuyển nhượng tiền đạo người Đức Karim Adeyemi, trong bối cảnh anh đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Manchester United.

Theo thông tin từ nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Ekrem Konur, cả Arsenal lẫn Man United đều dành sự quan tâm cho Adeyemi. Hai ông lớn Premier League muốn tăng cường sức mạnh hàng công bằng một chân chạy đa năng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tiền đạo của Dortmund vì thế đã trở thành mục tiêu đáng chú ý của bóng đá Anh lúc này.

Man City nhập cuộc đua chiêu mộ Semenyo

Man City được dự báo sẽ nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Semenyo trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Màn trình diễn bùng nổ của ngôi sao thuộc biên chế Bournemouth đang biến anh thành một trong những cầu thủ chạy cánh đáng chú ý nhất tại Premier League thời điểm hiện tại.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/11/2025 00:11 AM (GMT+7)
