Liverpool thủng lưới nhiều top đầu châu Âu, hàng loạt đội "dưới đáy" chào thua

Hàng thủ Liverpool hiện tại thậm chí còn kém cỏi hơn những đội bóng nhỏ tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

   

Gần đây, trang thống kê Transfermarkt đã đưa ra danh sách 10 CLB tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhận nhiều bàn thua nhất tính trên mọi đấu trường. Liverpool góp mặt khi họ xếp thứ 3 do nhận 34 bàn thua sau 20 trận đấu. 

Hàng thủ lỏng lẻo đã khiến Liverpool nhận tới 9 thất bại chỉ trong 12 trận đã qua. Trận thua mới nhất của họ là khi tiếp đón PSV tại Cúp C1. Đoàn quân HLV Arne Slot để lộ hàng loạt vấn đề ở khâu phòng ngự, khi Van Dijk và Konate liên tiếp mắc sai lầm và khiến "The Kop" thua 1-4 ngay ở thánh địa Anfield. 

Liverpool gặp nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự

Ngoại hạng Anh, Liverpool khó có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu với Arsenal. Trong khi ở vòng bảng Cúp C1, họ đã tụt xuống vị trí thứ 13.

Đáng chú ý, số bàn thua mà Liverpool phải nhận còn nhiều hơn không ít đội bóng hiện xếp trong nhóm cuối bảng tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Như tại giải Ngoại hạng Anh, Wolves hiện xếp bét bảng và họ nhận 33 bàn thua sau 15 trận đấu. 

Ở Ligue 1, những cái tên lần lượt xếp ở vị trí thứ 16 và 17 là Lorient (27) và Metz (30) cũng nhận ít bàn thua hơn Liverpool. Điều này cho thấy hàng phòng ngự của "Lữ đoàn đỏ" vô cùng đáng báo động.

Đội nhận nhiều bàn thua nhất trong số các CLB tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính là Frankfurt với 37 bàn thua phải nhận sau 18 trận. Frankfurt chỉ chơi không tốt ở Cúp C1. Còn tại Bundesliga, họ hiện xếp ở vị trí thứ 6. 

10 CLB tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhận nhiều bàn thua nhất mùa 2025/26 (xét ở mọi đấu trường)
STT CLB Số trận Số bàn thua
1 Frankfurt 18 37
2 Nice 19 36
3 Liverpool 20 34
4 Wolves 15 33
5 Monaco 18 33
6 Metz 13 30
7 West Ham 13 28
8 Nottingham Forest 17 28
9 Lorient 13 27
10 Heidenheim 13 27
Hàng phòng ngự của Liverpool tiếp tục mắc sai lầm và nỗi đau của "The Kop" tiếp tục kéo dài.

29/11/2025 02:04 AM (GMT+7)
