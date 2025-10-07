Trực tiếp tennis Djokovic - Munar: "Nole" được đánh giá cửa trên (Thượng Hải Masters)

🔥 Djokovic thách thức tuổi 38

Ngay cả những tay vợt trẻ, sung mãn và đang đạt phong độ cao cũng phải vật lộn với điều kiện thi đấu khắc nghiệt ở Thượng Hải năm nay. Thế nhưng Novak Djokovic ở tuổi 38 vẫn đang cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh khác biệt.

Tay vợt người Serbia, trong trận đấu đầu tiên kể từ sau US Open, đã vượt qua Marin Cilic trong một màn so tài căng thẳng, trước khi ngược dòng thắng Yannick Hanfmann – người đang có phong độ ấn tượng.

🏆 “Thánh địa” Thượng Hải – nơi Djokovic luôn tỏa sáng

Giải Thượng Hải Masters từ lâu đã là một trong những sân đấu ưa thích nhất của Djokovic. Anh thường ví tình cảm và sự cổ vũ từ khán giả Trung Quốc như “được thi đấu trên sân nhà”.

Thống kê cho thấy, trong 10 lần dự giải trước đây, Djokovic chưa từng bị loại trước tứ kết, và đã 4 lần đăng quang. Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa tuần này, anh sẽ nối dài chuỗi thành tích hoàn hảo ấy.

Lần gần nhất Djokovic không thể vô địch tại đây là vào năm ngoái, khi anh dừng bước ở trận chung kết trước Jannik Sinner.

⚔️ Đối đầu: Djokovic dẫn 1–0

Djokovic thắng trong lần gặp duy nhất giữa hai người. Xét về đẳng cấp và kinh nghiệm, Munar khó tạo ra mối đe dọa thực sự. Tuy nhiên, trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt ở Thượng Hải, ngay cả Djokovic cũng có thể gặp thử thách.