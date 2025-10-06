Sinner khổ vì chuyện tình yêu: Bạn gái tin đồn bị nghi qua lại với Holger Rune

🎭 Sinner khổ vì Laila Hasanovic

Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, đang trải qua giai đoạn đầy căng thẳng, không chỉ vì lịch thi đấu dày đặc mà còn bởi những tin đồn tình cảm liên tục bủa vây. Mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ giữa Sinner và siêu mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic.

Cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau, thậm chí Sinner còn để ảnh của Laila làm hình nền điện thoại, trong khi cô cũng xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh tại US Open. Một quán kem ở Monte Carlo, nơi cặp đôi thường lui tới, từng được xem là “bằng chứng” cho mối quan hệ này.

Sinner (bên trái) lại bị cuốn vào câu chuyện tình cảm không đáng có

Tuy nhiên, những đồn đoán gần đây đã vượt xa mọi giới hạn. Một tài khoản TikTok đăng tải hình ảnh Laila cùng mẹ xuất hiện trong khu vực của Holger Rune, làm dấy lên nghi vấn cô đang có mối quan hệ mới với tay vợt người Đan Mạch. Laila ngay lập tức lên tiếng bác bỏ, cho biết cô chỉ đến xem tennis ở quê nhà và không hề có “vụ qua đường” nào như mạng xã hội suy diễn.

Người đẹp này từng bị một bộ phận fan của Sinner chỉ trích là nguyên nhân khiến anh thua Carlos Alcaraz ở chung kết US Open 2025, một làn sóng công kích mang tính phân biệt giới tính khiến nhiều người trong giới lên tiếng bênh vực cô.

Về phần mình, Sinner chưa bao giờ công khai xác nhận mối quan hệ với Laila, song anh từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng “mình đang yêu” và muốn giữ kín đời tư. Dù vậy, những lùm xùm liên tiếp khiến Sinner khó tránh khỏi áp lực tinh thần giữa lúc anh vẫn đang chinh phục các cột mốc mới trong sự nghiệp.

💔 Tin đồn tình tay ba với Alcaraz và Brooks Nader

Trước đó, Sinner từng bị kéo vào vụ tình tay ba đình đám với Carlos Alcaraz và người mẫu áo tắm Brooks Nader trong thời gian diễn ra US Open 2025. Brooks được cho là hẹn hò cùng lúc với cả hai tay vợt, khiến giới truyền thông bùng nổ và mạng xã hội dậy sóng.

Câu chuyện càng nóng hơn khi em gái Brooks Nader úp mở trên mạng xã hội về “mối quan hệ phức tạp” giữa các bên, khiến Sinner phải chịu thêm nhiều áp lực, không chỉ từ sân đấu mà còn từ đời tư bị soi mói từng chi tiết.

Mùa giải 2025, Sinner đã giành 3 danh hiệu, mới nhất là China Open, song anh buộc phải rút lui ở Thượng Hải Masters vì chuột rút. Sắp tới, tay vợt người Ý sẽ góp mặt tại Six Kings Slam ở Riyadh, nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Djokovic, Alcaraz và Taylor Fritz.