Thượng Hải Masters không còn Sinner & Alcaraz, ai cản nổi Djokovic lần thứ 5 vô địch?

🌪️ Giải tennis nhiều biến động ở Thượng Hải Masters 2025

Thượng Hải Masters 2025 là sân chơi chứng kiến sự sa sút và rút lui hàng loạt của nhiều tay vợt hạt giống hàng đầu, mở ra cơ hội vàng cho Novak Djokovic lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp.

Djokovic chơi rất tốt ở Thượng Hải Masters

Jannik Sinner, nhà vô địch Thượng Hải Masters năm ngoái, đã phải rời cuộc chơi ngay vòng ba vì chuột rút nghiêm trọng giữa điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Thượng Hải. Việc Sinner bỏ cuộc làm giảm mạnh thách thức với Djokovic, khi Sinner chính là một trong những đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Ngoài Sinner, rất nhiều hạt giống khác cũng lần lượt rời giải hoặc không thi đấu. Đương kim vô địch US Open Carlos Alcaraz không thể góp mặt do chấn thương mắt cá, Stefanos Tsitsipas xin rút lui vì vấn đề về chân, Casper Ruud cũng bỏ giải vì đau cổ tay. Những tay vợt khác như Taylor Fritz, Zverev, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Andrey Rublev hay Flavio Cobolli đều đã bị loại sớm.

Điều này khiến nhánh đấu của Djokovic rộng mở hơn bao giờ hết. Vòng 3, Djokovic đã vượt qua Yannick Hanfmann trong set đấu khó khăn dù có thời điểm bị nôn do thời tiết khắc nghiệt với độ ẩm trên 80%. Đối thủ tiếp theo của Djokovic tại vòng 4 là Jaume Munar (Tây Ban Nha, 17h30, 7/10).

🐐 Ai cản nổi Djokovic?

Nếu vô địch Thượng Hải Masters năm nay, Djokovic sẽ thiết lập cột mốc kỷ lục với danh hiệu ATP Masters 1000 lần thứ 41, một con số mà chưa tay vợt nào chạm tới. Đồng thời, đây sẽ là lần thứ 5 anh đăng quang tại Thượng Hải (nhiều chức vô địch nhất, hiện Nole cũng là "vua giải đấu" với 4 lần đăng quang, Murray đứng thứ hai với 3 danh hiệu).

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn cho thấy sự bền bỉ, kinh nghiệm và ý chí sắt đá, vượt qua mọi giới hạn về thời gian và thể lực so với các đối thủ trẻ trung. Anh chứng minh rằng đẳng cấp và bản lĩnh mới là yếu tố quyết định những chiến công vĩ đại nhất.