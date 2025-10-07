Nữ tay vợt Pháp bỗng dưng "đẹp như tiên" nhờ nâng cấp vòng 1

Giới tennis vừa được một phen xôn xao khi Oceane Dodin, tay vợt người Pháp từng vào top 50 thế giới, công khai thừa nhận đã phẫu thuật nâng ngực trong thời gian tạm nghỉ thi đấu. Điều đặc biệt, cô tự tin tuyên bố mình là tay vợt chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp vẫn đang thi đấu mà “độ vòng 1” giữa chừng.

Oceane Dodin đẹp lên trông thấy sau quãng thời gian nghỉ thi đấu

🌸 “Tôi muốn làm điều đó khi còn trẻ, chứ không phải lúc 40”

Oceane Dodin, 28 tuổi, từng đạt hạng 46 thế giới và sở hữu hơn 2,1 triệu bảng tiền thưởng, cho biết cô đã nghỉ thi đấu chín tháng do gặp vấn đề rối loạn tiền đình kéo dài suốt một thập kỷ. Khi tận dụng quãng thời gian điều trị, Dodin quyết định thực hiện luôn điều mà cô đã ấp ủ từ lâu.

“Tôi nghĩ, nếu đã nghỉ sáu tháng thì tại sao không làm điều mình muốn. Tôi thà làm bây giờ khi còn trẻ, hơn là đợi đến lúc 40 tuổi, sau khi giải nghệ”, Dodin chia sẻ với RMC Sport.

Cô cho biết ca phẫu thuật được thực hiện cẩn trọng, với sự tư vấn kỹ lưỡng từ bác sĩ riêng, một người bạn thân hiểu rõ yêu cầu đặc thù của vận động viên tennis.

💪 “Không ảnh hưởng gì khi tôi thi đấu”

Dù bị nhiều người cảnh báo rằng “sẽ không thể chơi tennis được nữa”, Dodin cho biết cô hoàn toàn hài lòng và không hề hối tiếc: “Mọi người nói như thể tôi gắn hai quả dưa hấu vào vậy. Chúng không nhỏ, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì khi tôi chơi. Tôi có áo thể thao phù hợp, và tôi vẫn di chuyển bình thường”.

Cô còn so sánh với trường hợp của Simona Halep, người từng phẫu thuật thu nhỏ vòng một vì bị cản trở khi thi đấu, để cho thấy mỗi vận động viên có lựa chọn riêng phù hợp với cơ thể và phong cách thi đấu.

🌟 Trở lại sân đấu với diện mạo mới và mục tiêu lớn

Sau thời gian nghỉ dài, Dodin đã trở lại ở giải W35 Reims 2025 trong hệ thống ITF, và ngay lập tức gây chú ý không chỉ vì diện mạo “đẹp như tiên”, mà còn bởi phong độ ổn định. Tay vợt hạt giống số 5 đã thắng hai trận liên tiếp, và chỉ chịu dừng bước ở tứ kết khi để thua Manon Leonard, hạt giống số 1.

Hiện Dodin đang sử dụng quyền bảo vệ thứ hạng (protected ranking) sau thời gian chấn thương, với mục tiêu trở lại vòng loại Australian Open 2026. Cô từng gây bất ngờ khi vào đến vòng 4 Australian Open 2024, thành tích Grand Slam tốt nhất trong sự nghiệp.

Khi được hỏi liệu có sợ dư luận soi mói, Dodin mỉm cười: “Đó là chuyện cá nhân. Tôi hạnh phúc, tôi tự tin hơn. Và điều quan trọng nhất là tôi vẫn đánh bóng tốt”.

Những hình ảnh đẹp về Dodin