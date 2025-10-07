Tennis đỉnh cao châu Á: Djokovic "giải mã" Munar, gay cấn Rune gặp Perricard

🎾 Novak Djokovic - Jaume Munar: Khoảng 17h30, 7/10 (vòng 4 đơn nam Thượng Hải Masters)

Novak Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở tuổi 38 tại ATP Shanghai Masters năm 2025. Sau chiến thắng vất vả 4-6, 7-5, 6-3 trước tay vợt Đức Yannick Hanfmann ở vòng 3, Djokovic đã sẵn sàng cho trận đấu với Jaume Antoni Munar Clar, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang có phong độ tốt với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại giải này.

Nole (bên trái) từng đánh bại Munar (bên phải) vào năm 2018

Munar được đánh giá là một đối thủ khó chịu khi thi đấu trên sân cứng và đang có thứ hạng ATP 41, nhưng so với Djokovic, hạng 5 ATP, kinh nghiệm và đẳng cấp của "The Djoker" vẫn vượt trội rõ rệt.

Djokovic là người giữ kỷ lục 4 lần vô địch giải đấu và đang hướng tới danh hiệu lần thứ 5, điều chưa từng có trong lịch sử sự kiện ATP 1000 tại Trung Quốc. Trận đấu này diễn ra tại sân chính Qi Zhong Tennis Center dự kiến sẽ là thử thách không quá lớn cho Novak khi anh vừa trải qua chuỗi trận tốt và duy trì sự tập trung dù có những dấu hiệu mệt mỏi trong trận gặp Hanfmann.

Phong độ gần đây của Djokovic rất ấn tượng, với khả năng giao bóng và tận dụng điểm break đặc biệt hiệu quả trên mặt sân cứng trong năm 2025. Trong khi đó, Munar thi đấu có nét nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm đối đầu với những tay vợt hàng đầu như Djokovic.

Trận đối đầu duy nhất trước đây giữa hai người là tại Roland Garros 2018, Djokovic cũng giành chiến thắng dễ dàng 3-0. Dựa trên thành tích, đẳng cấp và kinh nghiệm của Djokovic, anh được đánh giá cao hơn nhiều với Munar.

🎯 Dự đoán kết quả: Novak Djokovic sẽ giành chiến thắng với tỉ số 2-0, tiến vào tứ kết.

🎾 Giovanni Mpetshi Perricard - Holger Rune: Khoảng 13h, 7/10 (vòng 4 đơn nam Thượng Hải Masters)

Giovanni Mpetshi Perricard, tay vợt người Pháp đang có phong độ rất ấn tượng trên sân cứng mùa giải 2025, vừa tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại tay vợt hạng 4 thế giới Taylor Fritz ở vòng 3 giải đấu này với tỷ số 6-4, 7-5.

Perricard (bên trái) sẽ không dễ để Rune (bên phải) "bắt nạt"

Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của Perricard tính theo thứ hạng đối thủ ATP, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên anh vào tới vòng 4 tại một giải ATP Masters 1000. Với khả năng giao bóng uy lực và sự bình tĩnh trong các thời điểm quyết định, Perricard đang được đánh giá đầy tiềm năng.

Đối thủ của anh là Holger Rune, hạt giống số 10 và tay vợt Đan Mạch hiện xếp hạng 11 ATP. Rune có phong độ ổn định, vòng trước với tỷ số 6-4, 6-4 trước Ugo Humbert. Lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt rất cân bằng với tỷ số 1-1, nhưng Rune vẫn được đánh giá nhỉnh hơn phần nào về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh ở các giải lớn.

Perricard, với lợi thế tinh thần sau chiến thắng quan trọng, có thể gây khó khăn cho Rune, nhưng tay vợt Đan Mạch sẽ tận dụng kinh nghiệm và đẳng cấp hàng đầu để kiểm soát trận đấu.

🎯 Dự đoán kết quả: Holger Rune sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong một trận đấu cân tài cân sức.