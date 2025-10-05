Trực tiếp tennis Djokovic - Hanfmann: Chờ bản lĩnh lên tiếng (Thượng Hải Masters)

Djokovic khó nhọc ở trận ra quân

Novak Djokovic bước vào Thượng Hải Masters trong tình trạng khó khăn sau khi không thi đấu kể từ US Open, đồng thời phải thích nghi với điều kiện ở châu Á. Đúng như dự đoán, tay vợt Serbia khởi đầu chậm chạp, phải cứu hai break point quan trọng ở game 11 set một trước khi thắng nhọc trong loạt tie-break. Sang set hai, Djokovic chơi chắc chắn hơn và khép lại trận đấu với chiến thắng 7-6, 6-4 trước đối thủ quen thuộc Marin Cilic.

Mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu Masters

Djokovic cũng đang trong cơn hạn danh hiệu Masters, khi lần gần nhất đăng quang đã từ Paris 2023. Anh kỳ vọng Thượng Hải Masters sẽ là nơi xoay chuyển tình thế, tạo đà tích cực cho giai đoạn cuối mùa giải. Đây vốn là giải đấu “mắn” nhất với Djokovic, khi anh là tay vợt giàu thành tích nhất lịch sử Thượng Hải Masters với 4 danh hiệu, và chưa từng bị loại trước tứ kết trong 10 lần tham dự trước đây.

Djokovic vẫn là cửa trên

Thành tích đối đầu đang nghiêng về Djokovic (1-0). Dù Hanfmann có thể hy vọng vào sự chậm nhịp của đối thủ sau thời gian nghỉ thi đấu, Djokovic vẫn là ứng cử viên vượt trội. Với bản lĩnh và khả năng điều chỉnh trong trận, tay vợt Serbia được tin tưởng sẽ tìm ra lời giải để tiến bước.