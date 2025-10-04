Tennis đỉnh cao châu Á: Sinner "giải bài toán khó" Altmaier, Zverev cẩn thận trước Royer

🎾 Jannik Sinner - Daniel Altmaier: Khoảng 17h30, 4/10 (vòng 2 đơn nam Thượng Hải Masters)

Sinner được đánh giá cao hơn rất nhiều trong trận đấu vòng 2 Thượng Hải Masters 2025 gặp Daniel Altmaier do phong độ ổn định, thành tích ấn tượng trong năm và sự phù hợp với mặt sân cứng.

Sinner (bên trái) từng thua Altmaier (bên phải) ở lần chạm trán gần nhất giữa hai tay vợt

Sinner đã có mùa giải thành công với ba danh hiệu, trong đó có China Open vừa khép lại tuần qua, với tỷ lệ thắng thua 42 thắng, 5 thua và trên sân cứng là 23-2. Những thất bại hiếm hoi của anh phần lớn đến từ Carlos Alcaraz, cho thấy Sinner hiện là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

Altmaier dù từng tạo ra bất ngờ khi thắng Sinner ở Roland Garros 2023 và chơi khá chắc chắn ở trận đầu tại Thượng Hải, nhưng phong độ cả mùa của anh khá thiếu ổn định (18-23). Khả năng đánh bại Sinner của Altmaier có hạn, đặc biệt khi Sinner đang sở hữu lối chơi gần như không có điểm yếu.

Sinner còn có ưu thế lớn về thể lực và khả năng duy trì sự tập trung trong những pha tranh chấp kéo dài, điều này đặc biệt phù hợp với mặt sân cứng tại Thượng Hải. Trong khi đó, Daniel Altmaier sẽ cần tận dụng sở trường phòng ngự chắc chắn và những pha đánh biến hóa linh hoạt để gây khó khăn cho Sinner, tuy nhiên, việc duy trì lối chơi này trước sức ép liên tục từ đối thủ sẽ là một thử thách không nhỏ.

⚖️ Dự đoán kết quả: Sinner sẽ thắng với thế trận áp đảo, nhiều khả năng chỉ trong 2 set.

🎾 Alexander Zverev - Valentin Royer: Khoảng 13h, 4/10 (vòng 2 đơn nam Thượng Hải Masters)

"Hoàng tử tennis" Zverev bước vào vòng 2 Thượng Hải với lợi thế lớn nhờ thứ hạng cao (số 3 ATP) và kinh nghiệm vượt trội trên các mặt sân cứng. Dù gần đây anh để thua Daniil Medvedev tại Bắc Kinh, phong độ của Zverev vẫn khá ổn định với những chiến thắng trước các đối thủ không dễ chơi như Corentin Moutet và Lorenzo Sonego. Sức mạnh về thể lực, khả năng giao bóng đa dạng và cú quả chắc chắn là những điểm mạnh nổi bật trong lối chơi của Zverev.

Zverev (bên trái) có đẳng cấp cao hơn nhiều so với Royer (bên phải)

Ngược lại, Valentin Royer, tay vợt Pháp đang đứng hạng 76 ATP, tuy có phong độ tốt gần đây với những chiến thắng liên tiếp tại sự kiện ở Thượng Hải, vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Zverev. Royer chưa từng đối đầu trực tiếp với Zverev, nhưng bản thân anh là một tay vợt có tố chất phòng thủ tốt và khả năng tận dụng cơ hội khi đối thủ sơ hở. Tuy nhiên, việc đối đầu với một tay vợt tầm cỡ như Zverev trên sân cứng sẽ là một thử thách rất lớn.

Lối chơi của Zverev nổi bật với những cú giao bóng mạnh, đa dạng khiến đối thủ khó chống đỡ, đồng thời khả năng chiếm ưu thế từ các bóng từ phía cuối sân. Điều này giúp anh duy trì áp lực liên tục và kiểm soát diễn biến trận đấu. Trong khi đó, Royer sẽ cần phát huy tối đa khả năng phòng thủ, tận dụng sự linh hoạt và kỹ thuật để kéo dài các pha bóng, hi vọng tìm kiếm sai sót từ đối thủ. Tuy nhiên, khả năng duy trì phong độ cao và sức bền trong suốt trận đấu của Zverev khó lòng bị đe dọa.

⚖️ Dự đoán kết quả: Zverev có nhiều lợi thế cả về kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm, nên khả năng thắng trận sau 2 set là rất lớn.

Lịch thi đấu tennis 4/10