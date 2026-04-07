Trực tiếp tennis Alcaraz - Baez: Alcaraz cẩn trọng không thừa (Monte Carlo Masters)

Alcaraz cẩn trọng không thừa

Carlos Alcaraz khởi đầu mùa giải rất bùng nổ. Anh vô địch Australian Open. Kỳ vọng về một mùa giải lịch sử nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí có người nói đến chuỗi bất bại dài và “Calendar Slam”.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đổi chiều. Trước Masters thứ ba của mùa, anh chưa có danh hiệu Masters nào trong năm 2026. Lợi thế đang nghiêng về Jannik Sinner. Chuỗi thắng của Alcaraz dừng lại ở bán kết Indian Wells trước Daniil Medvedev. Sau đó, anh tiếp tục thua Sebastian Korda sau ba set tại vòng ba Miami.

Mục tiêu tối thượng của Alcaraz

Alcaraz cần sớm lấy lại vị thế số một. Anh có lợi thế khi bước vào mùa sân đất nện. Đây là mặt sân sở trường của anh. Trong hai năm qua, anh thường phải bám đuổi Jannik Sinner trên bảng xếp hạng. Dù vậy, anh vẫn là tay vợt nổi bật nhất trên sân đất nện. Mùa trước, anh thắng 22/23 trận trên mặt sân này. Anh giành ba danh hiệu, trong đó có chức vô địch Monte Carlo Masters đầu tiên.

Đối thủ của Alcaraz sức mạnh ra sao?

Sebastian Baez vừa có giải đấu thất vọng tại Bucharest. Anh gặp nhiều khó khăn trước tay vợt trẻ Titouan Droguet ở vòng hai. Màn trình diễn tại Monte Carlo cũng chưa cải thiện nhiều. Anh phải rất vất vả mới thắng Stan Wawrinka 7-5, 7-5 ở trận mở màn. Dù vậy, đây vẫn là khởi đầu tích cực. Trước đó, anh từng có lần bị loại ngay vòng một tại Monte Carlo Masters.