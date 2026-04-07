Trực tiếp tennis Alcaraz - Baez: Alcaraz cẩn trọng không thừa (Monte Carlo Masters)
(Khoảng 19h, 7/4, vòng 2 đơn nam Monte Carlo Masters) Alcaraz kết thúc mùa giải sân cứng trong sự thất vọng nhưng giờ sẽ chuyển sang sân đất nện, mặt sân anh đã làm mưa làm gió năm ngoái.
Alcaraz cẩn trọng không thừa
Carlos Alcaraz khởi đầu mùa giải rất bùng nổ. Anh vô địch Australian Open. Kỳ vọng về một mùa giải lịch sử nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí có người nói đến chuỗi bất bại dài và “Calendar Slam”.
Tuy nhiên, mọi thứ đã đổi chiều. Trước Masters thứ ba của mùa, anh chưa có danh hiệu Masters nào trong năm 2026. Lợi thế đang nghiêng về Jannik Sinner. Chuỗi thắng của Alcaraz dừng lại ở bán kết Indian Wells trước Daniil Medvedev. Sau đó, anh tiếp tục thua Sebastian Korda sau ba set tại vòng ba Miami.
Mục tiêu tối thượng của Alcaraz
Alcaraz cần sớm lấy lại vị thế số một. Anh có lợi thế khi bước vào mùa sân đất nện. Đây là mặt sân sở trường của anh. Trong hai năm qua, anh thường phải bám đuổi Jannik Sinner trên bảng xếp hạng. Dù vậy, anh vẫn là tay vợt nổi bật nhất trên sân đất nện. Mùa trước, anh thắng 22/23 trận trên mặt sân này. Anh giành ba danh hiệu, trong đó có chức vô địch Monte Carlo Masters đầu tiên.
Đối thủ của Alcaraz sức mạnh ra sao?
Sebastian Baez vừa có giải đấu thất vọng tại Bucharest. Anh gặp nhiều khó khăn trước tay vợt trẻ Titouan Droguet ở vòng hai. Màn trình diễn tại Monte Carlo cũng chưa cải thiện nhiều. Anh phải rất vất vả mới thắng Stan Wawrinka 7-5, 7-5 ở trận mở màn. Dù vậy, đây vẫn là khởi đầu tích cực. Trước đó, anh từng có lần bị loại ngay vòng một tại Monte Carlo Masters.
- Sau khởi đầu mùa giải bùng nổ với điểm nhấn là danh hiệu Australian Open, Carlos Alcaraz tụt phong độ và vẫn chưa đoạt danh hiệu Masters nào từ đầu năm. Chuỗi bất bại của anh bị chấm dứt tại bán kết Indian Wells dưới tay Daniil Medvedev trước khi anh thua 3 set tại Miami Open trước Sebastian Korda.
- Giờ Alcaraz sẽ đến với mặt sân đất nện được xem là mặt sân lợi thế cho Alcaraz. Mặc dù rất thành công ở các giải sân cứng, trên sân đất nện Alcaraz tỏ ra bất khả chiến bại mùa trước khi đã thắng 22/23 trận và đoạt 3 danh hiệu, bao gồm cả Roland Garros.
- Sebastian Baez sau khi thua ở vòng 2 tại Bucharest tuần trước đã chỉ thắng một Stan Wawrinka sắp giải nghệ 7-5 7-5. Ít nhất Baez đã không bị loại ngay từ vòng 1 như 4 lần dự giải trước, nhưng giờ anh gặp phải đối thủ quá khó để có thể vượt qua.
- Alcaraz đã thắng Baez trong cả 3 lần gặp nhau trước đây. Đó đều là các trận đấu sân cứng và Alcaraz không thua bất cứ set nào.
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Alcaraz và Sinner đồng loạt ra quân tại Monte Carlo Masters 2026, mang theo phong độ và tham vọng lớn, hứa hẹn những...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/04/2026 15:05 PM (GMT+7)