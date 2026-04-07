3 kịch bản Sinner đoạt ngôi số một thế giới tại Monte Carlo, Alcaraz khó cản?

Jannik Sinner đã kết thúc hoàn hảo hai giải ATP 1000 trên đất Mỹ khi giành chức vô địch ở Indian Wells và Miami Open, qua đó tăng thêm 2.000 điểm trên bảng xếp hạng tổng của ATP. Hiện tại, Sinner đã có 12.400 điểm và chỉ còn kém 1.190 điểm so với tay vợt số một, Carlos Alcaraz.

Sinner sẽ tiếp tục tranh ngôi số 1 với Alcaraz tại Monte Carlo

Mặc dù kiếm được nhiều điểm từ Australian Open 2026 nhưng tay vợt này vừa bị trừ 1.000 điểm trên bảng xếp hạng. Một điểm đáng chú ý là Sinner không thi đấu trong giai đoạn này năm ngoái do bị cấm thi đấu từ án phạt liên quan đến doping. Bởi vậy, Sinner không có gì để mất trong khi Alcaraz liên tục phải bảo vệ số điểm.

Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra ở Monte Carlo, giải đấu Carlitos đăng quang năm ngoái. Carlos Alcaraz sẽ phải giành chức vô địch để bảo vệ 1.000 điểm. Trong khi đó, Sinner có thể thoải mái kiếm điểm mà không phải lo lắng gì. Điều đó giúp cho tay vợt người Italia vào trận với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều.

Câu hỏi được đặt ra là những kịch bản nào sẽ giúp Sinner trở lại số một thế giới? Trang Tennis365 đã đưa ra điều kiện tiên quyết là Sinner phải lọt sâu ở giải đấu này. Kịch bản dễ thấy nhất là tay vợt người Ý vô địch giải Master 1000 đầu tiên trên sân đất nện trong năm 2026.

Trường hợp thứ hai là nếu Sinner vào bán kết, Alcaraz bị loại trước tứ kết, tay vợt người Ý cũng sẽ đoạt ngôi đầu của Carlitos. Trường hợp thứ ba là Sinner vào được chung kết, còn Alcaraz thì không. Ngoài 3 kịch bản trên, Alcaraz vẫn sẽ đứng trên đỉnh thế giới sau Monte Carlo.

Thực ra, ngay cả khi Sinner không thành công tại Monte Carlo, tay vợt người Italia vẫn còn cơ hội cực lớn tại giải Master 1000 tiếp theo tại Madrid. Khi đó, cuộc đua Top 1 sẽ còn thú vị hơn nữa bởi Alcaraz cũng chẳng có điểm số nào phải bảo vệ tại Madrid Open 2025.