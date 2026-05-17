Trực tiếp tennis Sinner - Ruud: Kỳ tích chờ hạt giống số 1 (CK Rome Open)

Kỳ tích chờ hạt giống số 1

Jannik Sinner đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ 10 trong sự nghiệp, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập “Career Golden Masters” (vô địch đủ 9 giải Masters 1000), kỳ tích mà trước nay mới chỉ Novak Djokovic làm được. Nếu đăng quang tại Rome, Sinner cũng sẽ trở thành tay vợt Italia đầu tiên vô địch giải đấu này kể từ thời Adriano Panatta năm 1976.

Điều đáng sợ nhất nằm ở phong độ gần như hoàn hảo của Sinner tại hệ thống Masters 1000. Anh đã thắng liên tiếp 33 trận, vô địch liền 5 giải Masters gồm Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo và Madrid. Trong suốt chuỗi trận ấy, Sinner gần như biến mọi đối thủ lớn thành nạn nhân.

Ruud không còn muốn là “kẻ về nhì”

Phía bên kia lưới, Casper Ruud bước vào trận chung kết với rất nhiều áp lực nhưng cũng đầy khát vọng. Ruud từng 3 lần vào chung kết Grand Slam, nhiều năm được xem là chuyên gia sân đất nện hàng đầu ATP, nhưng anh luôn thiếu một chiến thắng mang tính bước ngoặt để thực sự bước lên hàng siêu sao. Rome 2026 có thể là cơ hội lớn nhất của tay vợt Na Uy trong nhiều tháng qua.

Phong độ của Ruud tuần này thực sự ấn tượng. Anh chỉ thua đúng 1 set trên đường vào chung kết, đặc biệt vừa "nghiền nát" Luciano Darderi 6-1, 6-1 ở bán kết bằng thứ tennis gần như hoàn hảo. Đây cũng là lần đầu tiên Ruud vượt qua “lời nguyền bán kết” tại Rome sau các thất bại năm 2020, 2022 và 2023.

Thành tích đối đầu khiến Ruud lo lắng

Dù vậy, lịch sử đang chống lại Ruud hoàn toàn. Anh đã thua cả 4 lần gặp Sinner và chưa thắng nổi một set nào.

Đáng nhớ nhất là màn hủy diệt tại Rome năm ngoái, khi Sinner đánh bại Ruud 6-0, 6-1 chỉ trong hơn một giờ đồng hồ. Tại ATP Finals 2024, tay vợt Ý tiếp tục thắng dễ 6-1, 6-2.

Không chỉ lép vế về tỷ số, Ruud còn thường gặp khó trước tốc độ bóng và khả năng đánh phủ sân cực mạnh của Sinner. Những loạt bóng topspin sở trường của tay vợt Na Uy thường bị đối thủ ép ngược trở lại bằng nhịp tấn công quá nhanh.