Tennis đỉnh cao Monte Carlo: "Nhà vua" Alcaraz tái xuất, Sinner thị uy sức mạnh

Carlos Alcaraz - Sebastian Baez: Khoảng 19h, 7/4 (vòng 2 Monte Carlo Masters)

Carlos Alcaraz chính thức khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc đối đầu với Sebastian Baez ở vòng 2. Đây là trận đấu đánh dấu lần đầu tay vợt Tây Ban Nha trở lại sân đất nện kể từ chức vô địch Roland Garros mùa trước, nơi anh khẳng định vị thế “ông vua mới” của mặt sân bụi đỏ.

Alcaraz (bên trái) bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Monte Carlo

Dù vừa trải qua giai đoạn chững lại tại loạt giải sân cứng Sunshine Double, Alcaraz vẫn là ứng viên hàng đầu nhờ phong độ ấn tượng trên sân đất nện năm ngoái, khi vào chung kết cả 4 giải tham dự và giành tới 3 danh hiệu. Lối đánh giàu năng lượng, khả năng di chuyển linh hoạt cùng những cú thuận tay uy lực giúp anh gần như “định hình chuẩn mực” mới trên mặt sân này.

Ở phía đối diện, Baez bước vào trận với sự tự tin sau chiến thắng trước Stan Wawrinka. Tay vợt Argentina cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn sâu, trước khi khép lại trận đấu sau hai set căng thẳng. Khả năng chơi bền, lì lợm và thích nghi tốt với sân đất nện là điểm tựa để Baez hy vọng tạo bất ngờ.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Alcaraz (dẫn 2-0), và đây sẽ là lần đầu hai tay vợt chạm trán nhau trên mặt sân đất nện, nơi tay vợt Tây Ban Nha thường phát huy tối đa sức mạnh.

Dự đoán kết quả: Alcaraz giành chiến thắng sau 2 set.

Jannik Sinner - Ugo Humbert: Khoảng 17h30, 7/4 (vòng 2 Monte Carlo Masters)

Jannik Sinner bước vào vòng 2 với hành trang là phong độ gần như hoàn hảo. Tay vợt số 2 thế giới vừa thống trị Sunshine Double, giành liên tiếp các danh hiệu lớn mà không thua một set nào, minh chứng rõ ràng cho sự ổn định và bản lĩnh ở thời điểm hiện tại. Dù sân đất nện không phải nơi anh đạt nhiều danh hiệu gần đây, Sinner vẫn sở hữu nền tảng cực kỳ vững chắc, từng nhiều lần tiến sâu tại Monte Carlo.

Sinner (bên phải) đang có phong độ quá tốt

Ở phía bên kia, Ugo Humbert có khởi đầu chật vật khi cần hai set để vượt qua tài năng trẻ Moise Kouame. Tay vợt người Pháp cho thấy sự thiếu ổn định, đặc biệt ở những thời điểm quyết định, dù vẫn có lợi thế thi đấu trên mặt sân quen thuộc.

Xét tương quan phong độ và đẳng cấp, Sinner rõ ràng nhỉnh hơn toàn diện. Nếu duy trì được nhịp độ và sự chắc chắn như thời gian qua, tay vợt người Ý nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp.

Dự đoán kết quả: Sinner đi tiếp sau 2 set.

Tomas Martin Etcheverry - Grigor Dimitrov: Khoảng 16h, 7/4 (vòng 1 Monte Carlo Masters)

Etcheverry đang có giai đoạn thi đấu khá ấn tượng. Tay vợt Argentina vừa vào tứ kết Houston (thua Tommy Paul) và trước đó là vòng 4 Miami Open. Đáng chú ý, anh đã có danh hiệu trên sân đất nện mùa này tại Rio Open, khẳng định khả năng thích nghi cực tốt với mặt sân chậm và độ nảy cao, yếu tố rất quan trọng tại Monte Carlo.

Dimitrov (bên phải) dự đoán gặp nhiều khó khăn bởi Etcheverry (bên trái)

Trong khi đó, "Tiểu Federer" Dimitrov lại đang trải qua mùa giải 2026 đầy trắc trở. Tay vợt Bulgaria chỉ thắng 2/8 trận gần nhất và tụt khỏi top 90, phong độ chạm đáy so với kỳ vọng. Dù từng có thành tích tốt tại Monte Carlo (2 lần vào bán kết), nhưng hiện tại anh không còn duy trì được sự ổn định cả về thể lực lẫn cảm giác bóng.

Xét về đối đầu, Dimitrov dẫn 1-0, nhưng đó là trên mặt sân cứng. Ở điều kiện sân đất nện, Etcheverry với lối chơi bền bỉ, đánh topspin nặng và khả năng di chuyển tốt rõ ràng phù hợp hơn. Nếu duy trì được nhịp bóng bền, tay vợt Argentina có thể khiến Dimitrov rơi vào thế bị động.

Trận đấu có thể không dễ dàng, bởi Dimitrov vẫn sở hữu kỹ thuật đa dạng và kinh nghiệm lớn, nhưng với phong độ hiện tại, anh khó tạo nên khác biệt nếu không chơi vượt ngưỡng.

Dự đoán kết quả: Etcheverry thắng 2-1.

Roberto Bautista Agut - Matteo Berrettini: Khoảng 16h, 7/4 (vòng 1 Monte Carlo Masters)

Trận đấu giữa Agut và Berrettini tại vòng 1 Monte Carlo Masters được dự đoán diễn ra hấp dẫn. Cả hai đều đang nằm ngoài top 70 (Bautista Agut hạng 85, Berrettini hạng 90), nhưng các chuyên gia đánh giá tay vợt Italia chiếm ưu thế rõ rệt.

Berrettini hiện đang giữ hạng 90 ATP

Xét về phong độ, Bautista Agut đang sa sút đáng kể với thành tích 3-7 từ đầu năm, liên tục dừng bước sớm và thiếu đi sự ổn định vốn là thương hiệu. Lối chơi bền bỉ, phòng thủ tấn công của tay vợt Tây Ban Nha cũng không còn phát huy tối đa trên mặt sân đất nện khi khả năng kết liễu điểm giảm sút. Tay vợt này cũng mới thua ở vòng loại Monte Carlo và được chơi vòng chính nhờ nhận suất may mắn.

Trong khi đó, Berrettini dù chỉ đạt tỷ lệ thắng 50% (6-6) nhưng vẫn cho thấy tiềm năng bùng nổ nhờ vũ khí giao bóng cực mạnh (trung bình 7,6 cú giao ăn điểm trực tiếp/trận, gần gấp đôi đối thủ). Lối đánh tấn công một nhịp của anh đặc biệt nguy hiểm nếu tìm được nhịp trên sân đất nện, nơi bóng nảy cao giúp cú thuận tay phát huy tối đa uy lực.

Điểm đáng chú ý là lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Berrettini với 6 chiến thắng sau 7 lần gặp, cho thấy sự “khắc chế” rõ ràng về mặt chiến thuật. Tay vợt Ý thường xuyên áp đảo bằng sức mạnh, khiến Bautista Agut không có đủ thời gian triển khai các pha bóng bền.

Tuy vậy, cả hai đều không có phong độ cao gần đây, khiến kịch bản giằng co hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt trong set đầu khi cảm giác bóng chưa ổn định.

Dự đoán kết quả: Berrettini thắng 2-1.

Marin Cilic - Alexander Shevchenko: Khoảng 19h30, 7/4 (vòng 1 Monte Carlo Masters)

Marin Cilic chạm trán Alexander Shevchenko là trận đấu giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong bối cảnh cả hai đều đang tìm lại sự ổn định.

Cilic hẳn không muốn để thua ngay vòng 1 Monte Carlo 2026

Cilic bước vào trận với vị thế nhỉnh hơn (hạng 51 thế giới) và được đánh giá cửa trên. Tay vợt Croatia vẫn duy trì nền tảng thi đấu khá ổn với những chiến thắng trước các đối thủ khó chịu như Brandon Nakashima hay Alexei Popyrin, cho thấy khả năng kiểm soát nhịp trận và bản lĩnh ở các thời điểm then chốt. Lối đánh giàu lực, giao bóng tốt cùng kinh nghiệm dày dạn giúp Cilic luôn là cái tên khó chịu, ngay cả trên mặt sân đất nện không phải sở trường.

Ở chiều ngược lại, Shevchenko (hạng 77) lại đang có điểm rơi phong độ khá ấn tượng. Tay vợt Kazakhstan vừa có 2 chiến thắng liên tiếp tại Monte Carlo, trong đó có màn đánh bại Roberto Bautista Agut khá thuyết phục. Lối chơi năng động, di chuyển linh hoạt và khả năng phản công tốt giúp Shevchenko thích nghi nhanh với mặt sân đất nện.

Điểm đáng chú ý là hai tay vợt chưa từng gặp nhau trước đây, khiến yếu tố bất ngờ tăng cao. Tuy nhiên, xét tổng thể, Cilic vẫn sở hữu bộ kỹ năng toàn diện và kinh nghiệm trận mạc vượt trội. Trong khi đó, Shevchenko có lợi thế cảm giác bóng và nhịp thi đấu sau khi đã chơi vài trận tại đây.

Trận đấu vì vậy nhiều khả năng diễn ra giằng co, đặc biệt ở những game cầm giao khi cả hai đều có điểm mạnh riêng.

Dự đoán kết quả: Shevchenko thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis Monte Carlo ngày 7/4