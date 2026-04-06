Sinner đua số 1 nghẹt thở với Alcaraz, Shelton "hạ bệ" Taylor Fritz (Bảng xếp hạng tennis 6/4)

Cuộc đua trên bảng xếp hạng tennis thế giới tuần 6/4/2026 đang nóng lên từng giờ, đặc biệt trước thềm Monte Carlo Masters (5-12/4) tại Monaco, nơi có thể định đoạt ngôi số 1 ATP. Trong khi đó, những biến động đáng chú ý ở cả ATP lẫn WTA khiến bức tranh toàn cảnh trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Sinner (đội mũ) hoàn toàn có thể soán ngôi số 1 của Alcaraz (bên trái) sau Monte Carlo Masters 2026

Alcaraz và Sinner: Cuộc chiến ngai vàng “nghẹt thở”

Hiện tại, Carlos Alcaraz vẫn giữ ngôi số 1 thế giới với 13.590 điểm, nhưng khoảng cách với Jannik Sinner (12.400 điểm) đã bị thu hẹp đáng kể.

Điểm mấu chốt nằm ở Monte Carlo, Alcaraz phải bảo vệ trọn vẹn 1.000 điểm vô địch năm ngoái, trong khi Sinner không có điểm để giữ, đồng nghĩa tay vợt Ý sẽ chắc chắn gia tăng điểm số.

Kịch bản rất rõ ràng, nếu Sinner vô địch hoặc đi sâu (tối thiểu bán kết trong một số điều kiện), tay vợt người Ý hoàn toàn có thể soán ngôi số 1. Đây là lý do giới chuyên môn nhận định cuộc đua lần này “căng như dây đàn”.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tuần qua là việc Ben Shelton vươn lên hạng 8 thế giới (3.900 điểm), chính thức vượt qua Taylor Fritz (hạng 9, 3.870 điểm) để trở thành tay vợt số 1 nước Mỹ. Cả hai không thi đấu tại Monte Carlo, khoảng cách sít sao với nhóm phía sau, đặc biệt là Daniil Medvedev (hạng 10) khiến vị trí của họ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Top đầu ATP tuần này gần như không xáo trộn, nhưng áp lực điểm số lại rất lớn, Alexander Zverev giữ hạng 3 (5.205 điểm), Novak Djokovic đứng thứ 4 (4.720 điểm), Lorenzo Musetti (hạng 5) chịu áp lực bảo vệ điểm á quân, Alex De Minaur và Felix Auger-Aliassime bám sát phía sau.

Biến động ngoài top 10. Jiri Lehecka leo lên hạng 13 (cao nhất sự nghiệp), Flavio Cobolli rơi xuống hạng 16 do mất điểm, Tommy Paul tăng lên hạng 18 sau chức vô địch Houston, Mariano Navone tăng 18 bậc lên hạng 42.

Ngoài ra, các tay vợt trẻ như Rafael Jodar (hạng 57) hay Roman Burruchaga (hạng 62) cũng gây chú ý khi liên tục lập thứ hạng cao nhất sự nghiệp.

Sabalenka (bên trái) thống trị vững vàng đỉnh bảng xếp hạng WTA

WTA: Sabalenka “độc cô cầu bại”, top 10 bất động

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục thống trị với 11.025 điểm, bỏ xa phần còn lại. Tay vợt Belarus đã có 77 tuần liên tiếp giữ ngôi số 1, con số thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Xếp sau là Elena Rybakina, Coco Gauff và Iga Swiatek. Đáng chú ý, top 10 WTA không có bất kỳ sự thay đổi nào tuần này.

Dù top 10 “đóng băng”, phía sau lại cực kỳ sôi động, Belinda Bencic lên hạng 11, Madison Keys lên hạng 17, Yuliia Starodubtseva gây sốc khi tăng 36 bậc lên hạng 53 và Marie Bouzkova vô địch Bogota, tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, Sofia Kenin tụt 19 bậc, Camila Osorio rơi 27 bậc.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 13.590 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 12.400 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.205 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.720 5 Lorenzo Musetti (Ý) 24 0 4.265 6 Alex de Minaur (Úc) 27 0 4.095 7 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.000 8 Ben Shelton (Mỹ) 23 +1 3.900 9 Taylor Fritz (Mỹ) 28 -1 3.870 10 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.610 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.345 12 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.625 13 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +1 2.490 14 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 2.410 15 Andrey Rublev (Nga) 28 +1 2.400 16 Flavio Cobolli (Ý) 23 -3 2.320 17 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 0 2.220 18 Tommy Paul (Mỹ) 28 +3 2.065 19 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 +1 2.020 20 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -2 2.005 21 Luciano Darderi (Ý) 24 -2 1.920 22 Learner Tien (Mỹ) 20 0 1.885 23 Valentin Vacherot (Monaco) 27 0 1.818 24 Cameron Norrie (Anh) 30 0 1.753 25 Jack Draper (Anh) 24 0 1.710 26 Jakub Mensik (CH Séc) 20 0 1.700 27 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 0 1.651 28 Arthur Fils (Pháp) 21 0 1.640 29 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 1.630 30 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 26 +1 1.540

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA