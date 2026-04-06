Trận đấu nổi bật

andrey-vs-nuno
Rolex Monte-Carlo Masters
Andrey Rublev 2
Nuno Borges 1
zizou-vs-adrian
Rolex Monte-Carlo Masters
Zizou Bergs 2
Adrian Mannarino 0
sebastian-vs-stan
Rolex Monte-Carlo Masters
Sebastian Baez 2
Stan Wawrinka 0
iryna-vs-donna
Upper Austria Ladies Linz
Iryna Shymanovich 1
Donna Vekic 2
cristian-vs-matteo
Rolex Monte-Carlo Masters
Cristian Garin 2
Matteo Arnaldi 0
francisco-vs-stefanos
Rolex Monte-Carlo Masters
Francisco Cerundolo 2
Stefanos Tsitsipas 0
denis-vs-alexander
Rolex Monte-Carlo Masters
Denis Shapovalov 1
Alexander Blockx 2
joao-vs-gabriel
Rolex Monte-Carlo Masters
Joao Fonseca 2
Gabriel Diallo 0
valentin-vs-juan-manuel
Rolex Monte-Carlo Masters
Valentin Vacherot 2
Juan Manuel Cerundolo 1

Sinner đua số 1 nghẹt thở với Alcaraz, Shelton "hạ bệ" Taylor Fritz (Bảng xếp hạng tennis 6/4)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Cuộc đua ATP nóng rực trước Monte Carlo khi Sinner áp sát Alcaraz, đe dọa ngôi số 1. Shelton vươn lên số 1 nước Mỹ, trong khi bảng xếp hạng ATP, WTA chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý.

  

Cuộc đua trên bảng xếp hạng tennis thế giới tuần 6/4/2026 đang nóng lên từng giờ, đặc biệt trước thềm Monte Carlo Masters (5-12/4) tại Monaco, nơi có thể định đoạt ngôi số 1 ATP. Trong khi đó, những biến động đáng chú ý ở cả ATP lẫn WTA khiến bức tranh toàn cảnh trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Sinner (đội mũ) hoàn toàn có thể soán ngôi số 1 của Alcaraz (bên trái) sau Monte Carlo Masters 2026

Alcaraz và Sinner: Cuộc chiến ngai vàng “nghẹt thở”

Hiện tại, Carlos Alcaraz vẫn giữ ngôi số 1 thế giới với 13.590 điểm, nhưng khoảng cách với Jannik Sinner (12.400 điểm) đã bị thu hẹp đáng kể.

Điểm mấu chốt nằm ở Monte Carlo, Alcaraz phải bảo vệ trọn vẹn 1.000 điểm vô địch năm ngoái, trong khi Sinner không có điểm để giữ, đồng nghĩa tay vợt Ý sẽ chắc chắn gia tăng điểm số.

Kịch bản rất rõ ràng, nếu Sinner vô địch hoặc đi sâu (tối thiểu bán kết trong một số điều kiện), tay vợt người Ý hoàn toàn có thể soán ngôi số 1. Đây là lý do giới chuyên môn nhận định cuộc đua lần này “căng như dây đàn”.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tuần qua là việc Ben Shelton vươn lên hạng 8 thế giới (3.900 điểm), chính thức vượt qua Taylor Fritz (hạng 9, 3.870 điểm) để trở thành tay vợt số 1 nước Mỹ. Cả hai không thi đấu tại Monte Carlo, khoảng cách sít sao với nhóm phía sau, đặc biệt là Daniil Medvedev (hạng 10) khiến vị trí của họ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Top đầu ATP tuần này gần như không xáo trộn, nhưng áp lực điểm số lại rất lớn, Alexander Zverev giữ hạng 3 (5.205 điểm), Novak Djokovic đứng thứ 4 (4.720 điểm), Lorenzo Musetti (hạng 5) chịu áp lực bảo vệ điểm á quân, Alex De Minaur và Felix Auger-Aliassime bám sát phía sau.

Biến động ngoài top 10. Jiri Lehecka leo lên hạng 13 (cao nhất sự nghiệp), Flavio Cobolli rơi xuống hạng 16 do mất điểm, Tommy Paul tăng lên hạng 18 sau chức vô địch Houston, Mariano Navone tăng 18 bậc lên hạng 42.

Ngoài ra, các tay vợt trẻ như Rafael Jodar (hạng 57) hay Roman Burruchaga (hạng 62) cũng gây chú ý khi liên tục lập thứ hạng cao nhất sự nghiệp.

Sabalenka (bên trái) thống trị vững vàng đỉnh bảng xếp hạng WTA

 WTA: Sabalenka “độc cô cầu bại”, top 10 bất động

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục thống trị với 11.025 điểm, bỏ xa phần còn lại. Tay vợt Belarus đã có 77 tuần liên tiếp giữ ngôi số 1, con số thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Xếp sau là Elena Rybakina, Coco Gauff và Iga Swiatek. Đáng chú ý, top 10 WTA không có bất kỳ sự thay đổi nào tuần này.

Dù top 10 “đóng băng”, phía sau lại cực kỳ sôi động, Belinda Bencic lên hạng 11, Madison Keys lên hạng 17, Yuliia Starodubtseva gây sốc khi tăng 36 bậc lên hạng 53 và Marie Bouzkova vô địch Bogota, tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, Sofia Kenin tụt 19 bậc, Camila Osorio rơi 27 bậc.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

 0

13.590

2

Jannik Sinner (Ý)

24

 0

12.400

3

Alexander Zverev (Đức)

28

 0

5.205

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

 0

4.720

5

Lorenzo Musetti (Ý)

24

 0

4.265

6

Alex de Minaur (Úc)

27

 0

4.095

7

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

 0

4.000

8

Ben Shelton (Mỹ)

23

 +1

3.900

9

Taylor Fritz (Mỹ)

28

 -1

3.870

10

Daniil Medvedev (Nga)

30

 0

3.610

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

 0

3.345

12

Casper Ruud (Na Uy)

27

 0

2.625

13

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

 +1

2.490

14

Karen Khachanov (Nga)

29

 +1

2.410

15

Andrey Rublev (Nga)

28

 +1

2.400

16

Flavio Cobolli (Ý)

23

 -3

2.320

17

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

 0

2.220

18

Tommy Paul (Mỹ)

28

 +3

2.065

19

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

 +1

2.020

20

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

 -2

2.005

21

Luciano Darderi (Ý)

24

 -2

1.920

22

Learner Tien (Mỹ)

20

 0

1.885

23

Valentin Vacherot (Monaco)

27

 0

1.818

24

Cameron Norrie (Anh)

30

 0

1.753

25

Jack Draper (Anh)

24

 0

1.710

26

Jakub Mensik (CH Séc)

20

 0

1.700

27

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

 0

1.651

28

Arthur Fils (Pháp)

21

 0

1.640

29

Holger Rune (Đan Mạch)

22

 0

1.630

30

Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

26

 +1

1.540

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

 0

11.025

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

 0

8.108

3

Coco Gauff (Mỹ)

22

 0

7.278

4

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

 0

7.263

5

Jessica Pegula (Mỹ)

32

 0

6.243

6

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

 0

5.995

7

Elina Svitolina (Ukraine)

31

 0

3.965

8

Jasmine Paolini (Ý)

30

 0

3.907

9

Victoria Mboko (Canada)

19

 0

3.531

10

Mirra Andreeva (Nga)

18

 0

3.121

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

 +1

3.090

12

Karolina Muchova (CH Séc)

29

 -1

2.993

13

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

 0

2.886

14

Linda Noskova (CH Séc)

21

 0

2.801

15

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

 0

2.324

16

Iva Jovic (Mỹ)

18

 0

2.270

17

Madison Keys (Mỹ)

31

 +1

2.161

18

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

 -1

2.040

19

Diana Shnaider (Nga)

22

 0

2.001

20

Elise Mertens (Bỉ)

30

 0

1.906

21

Liudmila Samsonova (Nga)

27

 0

1.845

22

Anna Kalinskaya (Nga)

27

 0

1.813

23

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

 0

1.706

24

Marie Bouzkova (CH Séc)

27

 +2

1.676

25

Leylah Fernandez (Canada)

23

 -1

1.598

26

Emma Navarro (Mỹ)

24

 -1

1.492

27

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

 0

1.473

28

Emma Raducanu (Anh)

23

 0

1.465

29

Sorana Cirstea (Romania)

35

 0

1.459

30

Maya Joint (Úc)

19

 0

1.435

Cực nóng tennis mùa đất nện 2026: Sinner lấy số 1 của Alcaraz, Djokovic bay cao?
