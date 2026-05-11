Trực tiếp tennis Sinner - Popyrin: Sinner hướng tới cột mốc lịch sử (Rome Open)

Sinner tiến mạnh tại Rome, hướng tới cột mốc lịch sử

Jannik Sinner tiếp tục hành trình ấn tượng tại Rome Masters bằng chiến thắng áp đảo trước Sebastian Ofner với tỷ số 6-3, 6-4 ở vòng mở màn. Tay vợt số 1 thế giới nâng thành tích mùa giải lên 31 thắng sau 34 trận, trong đó toàn thắng 12 trận trên sân đất nện.

Đáng chú ý, Sinner đang sở hữu chuỗi 29 trận thắng liên tiếp ở cấp độ Masters, bắt đầu từ Paris Masters mùa trước. Phong độ ổn định giúp anh duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu.

Cơ hội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Masters

Nếu đăng quang tại Rome tuần này, Sinner không chỉ lần đầu vô địch giải đấu quê nhà mà còn hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Masters. Đây sẽ là bước đệm quan trọng trước khi anh hướng tới mục tiêu lớn hơn: chinh phục Roland Garros và hoàn tất Career Grand Slam.

Tay vợt người Ý cũng đặt tham vọng thâu tóm toàn bộ các danh hiệu sân đất nện danh giá trong mùa giải châu Âu, kỳ tích mà ngay cả Rafael Nadal cũng chỉ đạt được một lần trong sự nghiệp.

Popyrin tìm lại hy vọng trên mặt sân đất nện

Alexei Popyrin trải qua giai đoạn khó khăn đầu mùa 2026, nhưng sân đất nện đã mang đến sự khởi sắc. Trong sáu chiến thắng từ đầu năm, bốn trận của anh diễn ra trên mặt sân này, giúp tay vợt người Australia vào tứ kết tại Houston và tiến tới vòng ba Rome Masters.

Tại giải đấu này, Popyrin gây ấn tượng khi đánh bại Matteo Berrettini và Jakub Mensik. Thành tích hiện tại đã giúp anh tái lập kết quả năm ngoái, song thử thách lần này khó khăn hơn nhiều.

Sinner nhỉnh hơn đối đầu

Trong ba lần chạm trán trước đây, cả hai đều phân định thắng thua trong hai set. Popyrin giành chiến thắng ở lần gặp duy nhất trên sân đất nện tại Madrid năm 2021. Tuy nhiên, Sinner đã đáp trả bằng hai thắng lợi liên tiếp tại US Open năm ngoái và Doha đầu mùa giải năm nay. Cuộc tái đấu tại Rome vì thế hứa hẹn nhiều kịch tính khi lợi thế sân nhà thuộc về tay vợt số một thế giới.