"Công chúa tennis" mặc đồ xuyên thấu gợi cảm, nói về góc khuất nghề nghiệp

Laura Robson, cựu “công chúa vàng” của quần vợt Anh, không chỉ thu hút khán giả nhờ thành tích trên sân mà còn bởi phong cách táo bạo trước ống kính truyền hình. Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện trong buổi ghi hình Sky Sports Tennis tại Miami Open với chiếc váy xuyên thấu tinh tế, đồng thời tiết lộ những câu chuyện hậu trường ít người biết về công việc bình luận thể thao muộn khuya.

Cuộc sống hậu sân đấu và lịch trình căng thẳng

Sau khi rời sân đấu chuyên nghiệp, Robson nhanh chóng chuyển hướng sang nghề bình luận thể thao. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng công việc này không hề hào nhoáng như nhiều người nghĩ. “Nhiều người nghĩ mọi thứ đều hào nhoáng, nhưng giờ ghi hình rất dài, đặc biệt là ở các giải đấu quần vợt khi có cả phiên ngày và phiên tối”, Robson chia sẻ.

Cô còn hài hước tiết lộ về “mong muốn của mọi bình luận viên lúc 2 giờ sáng”, thời điểm thường xuyên phải kết thúc ngày làm việc sau các trận đấu kéo dài không lường trước. “Tôi thường ở lại tới 1 giờ rưỡi, thậm chí 2 giờ sáng, bởi không ai biết trận đấu sẽ kết thúc khi nào. Sau nửa đêm, ai thắng set đầu tiên cũng là người chúng tôi mong muốn”, Robson kể.

Song song với công việc bình luận, Robson duy trì nhịp độ di chuyển liên tục, chỉ có hai ngày nghỉ tại nhà giữa các chuyến đi tới Australia và Italy. Cô còn luyện tập marathon và đảm nhận vai trò giám đốc quan hệ công chúng cho VĐV tại Wimbledon, cho thấy khả năng cân bằng giữa nhiều công việc chuyên môn và đời sống cá nhân.

Phong cách và hình ảnh trước ống kính

Phong cách thời trang của Laura Robson luôn là điểm nhấn mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng. Chiếc váy xuyên thấu tinh tế, khéo léo khoe nội y, vừa tạo hình ảnh gợi cảm vừa giữ được sự sang trọng, nhanh chóng trở thành chủ đề trên mạng xã hội.

Robson cho biết quá trình chuyển hướng nghề nghiệp cũng đầy thử thách, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp kỳ cựu như Gigi Salmon, Laura Woods và Gabby Logan, cô đã tìm thấy giọng điệu riêng: vừa chân thật, vừa chuyên nghiệp trên màn hình. “Mất một thời gian để tôi cảm thấy vẫn có thể giữ được cá tính của mình nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn”, cô chia sẻ.

Với sự tự tin, hài hước và gu thời trang nổi bật, Laura Robson chứng minh rằng một ngôi sao thể thao không chỉ tỏa sáng trên sân đấu mà còn trên màn hình truyền hình.