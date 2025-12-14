VĐV 18 lần phá kỷ lục Guinness dự SEA Games 33 nhưng khó giành huy chương

Trong khi nhiều VĐV tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng âm nhạc, Daryl Tan chọn… Rubik. Chỉ 7 giây để anh giải xong một khối 3x3, vừa đủ để bình tĩnh trước khi bước lên đường chạy. Với anh, Rubik không chỉ là thú vui mà còn là “bộ não thứ hai”, giúp anh rèn sự tập trung và tách cảm xúc khỏi áp lực thành tích.

Daryl Tan là kỷ lục gia xếp khối Rubik

Từ năm 2020, Tan đã tạo ra 18 kỷ lục Guinness, hiện còn giữ 9 trong số đó.

Những kỷ lục nổi bật bao gồm:

Giải Rubik 3x3 khi treo ngược: 10 giây 81

Giải hai Rubik cùng lúc khi treo ngược: 56 giây 61

Chạy 100 m trong khi giải Rubik: 13 giây 61

Giải 16 khối Rubik dưới nước

Giải Rubik 4x4 khi treo ngược: 37 giây 25

Nhưng khi lên sân chạy, cuộc đời không ngọt ngào như những cú xoay Rubik. Daryl từng nhiều năm bị đánh bại tại các giải học sinh, từng thấy “tự ti và tuyệt vọng”. Mãi đến năm 2019, khi chuyển sang tập cùng nhóm của Marc Louis, kỷ lục gia 100m và 200m của Singapore, tốc độ của anh mới bắt đầu cất cánh.

Tháng 1/2024, Tan gây bất ngờ khi chạy 10 giây 77 giây ở giải IVP, qua đó được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

🧩🏃‍♂️ SEA Games 33: Giấc mơ là kỷ lục, không phải huy chương

Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, Daryl Tan lần đầu được góp mặt, nhưng ở nội dung tập thể: tiếp sức 4x100m nam. Nhóm 6 VĐV gồm Marc Louis, Tate Tan, Xander Ho, Yan Teo, Mark Lee và Daryl Tan đang đặt mục tiêu phá kỷ lục quốc gia 39 giây 24 đã tồn tại 10 năm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Singapore khó cạnh tranh huy chương với những thế lực mạnh của khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Philippines, các đội thường xuyên chạy dưới 39 giây.

Giành huy chương SEA Games là điều khó với bản thân Daryl Tan và đồng đội

Bản thân Tan cũng hiểu điều đó: “Tôi đã chờ 9 năm để được đứng tại SEA Games. Được chạy cùng Marc và các đồng đội đã là cảm giác tuyệt nhất”.

Với anh, chiếc huy chương quan trọng nhất chưa từng làm bằng vàng, đó là hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

💪✨ Từ một cậu bé tò mò đến biểu tượng kiên trì

Tan bén duyên Rubik từ năm lớp 6, khi chỉ mất hai tuần để đạt mốc 50 giây, ngang bằng người bạn “thầy dạy” của mình. Từ đó, anh dành hàng giờ mỗi ngày để luyện hàng trăm thuật giải, chinh phục từ Rubik 2×2 đến 7×7, một tay, dưới nước, treo ngược hay với hình dạng đặc biệt.

Nhưng chính Rubik đã làm thay đổi tư duy thể thao của anh. “Cubing giúp tôi tách giá trị bản thân khỏi kết quả thi đấu. Tôi học cách tận hưởng quá trình thay vì sợ thất bại", anh cho biết.

Daryl từng nói: “Tôi không thiên tài. Tôi chỉ… rất, rất lì”. Có lẽ chính sự lì lợm ấy mới là chìa khóa đưa anh từ một người vô danh trở thành kỷ lục gia thế giới và hôm nay, là một VĐV SEA Games.