Trực tiếp Boxing Mike Tyson đấu Roy Jones Jr: "Đại chiến" hứa hẹn cực nóng

4 cặp đấu đáng chú ý nhất trong đợt sự kiện Boxing biểu diễn: Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. (Tranh đai hạng nặng) Jake Paul vs. Nate Robinson (bán nặng) Badou Jack vs. Blake McKernan (dưới nặng) Viddal Riley vs. Rashad Coulter (bán nặng)