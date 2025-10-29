Tyson và Mayweather: Ai mới là "ông hoàng đốt tiền" của làng boxing?

Hai huyền thoại Mike Tyson (59 tuổi) và Floyd Mayweather (48 tuổi) nổi tiếng vì những màn thượng đài để đời, bên cạnh đó họ được biết tới lối sống xa hoa, tiêu tiền “không cần đếm”. Một người từng phá sản vì vung tay quá trán, một người được gọi bằng biệt danh “Money” vì thói quen phô trương tài sản. Vậy, ai mới thực sự xứng danh “ông hoàng đốt tiền” của quyền Anh?

Mike Tyson (bên trái) và Floyd Mayweather (bên phải) dự kiến thượng đài vào năm 2026

🏰 Biệt thự xa hoa: Hồ bơi, rạp chiếu phim và cả… hổ Bengal

Tyson từng sở hữu hàng loạt biệt thự khắp nước Mỹ, từ New York đến Las Vegas. Căn dinh thự ở Ohio trị giá 1,1 triệu bảng từng khiến thế giới choáng váng khi "Tay đấm thép" nuôi ba con hổ Bengal ngay trong khuôn viên. Sau trận đấu với Jake Paul năm 2024, “Iron Mike” lại gây sốc khi vung 11 triệu bảng mua biệt thự bên hồ ở Florida, với hồ bơi dài 80 feet (24,4 mét), spa, thác nước.

Cận cảnh căn biệt thự 11 triệu bảng của Mike Tyson ở Florida

Mayweather thì vượt xa ở độ “chịu chơi”. Từ căn biệt thự 19 triệu bảng tại Beverly Hills với rạp chiếu phim 12 chỗ, kệ rượu 225 chai và cả… cửa hàng kẹo, đến ngôi nhà Las Vegas 7,8 triệu bảng có 11 phòng ngủ, 14 phòng tắm, hầm rượu và cả vườn nho. Chỉ riêng khối bất động sản của “Money” đã đủ biến anh thành một ông trùm địa ốc thứ thiệt.

✈️ Xe hơi & máy bay: Khi ga-ra hóa thành showroom

Mayweather sở hữu bộ sưu tập xe trị giá tới 20 triệu bảng, với bốn chiếc Bugatti Veyron, hàng loạt Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, tất cả đều theo quy tắc riêng, chỉ màu trắng hoặc đen, và luôn mua đôi, một để ở Los Angeles, một tại Las Vegas.

Mayweather luôn gắn liền với những hình ảnh xa hoa, biệt thự, máy bay, siêu xe, khoe tiền...

Chưa hết, anh còn sở hữu tới ba máy bay riêng, trong đó có “Air Mayweather”, chiếc Gulfstream G650 trị giá 50 triệu bảng, mua tặng chính mình nhân dịp sinh nhật.

Tyson cũng từng chơi ngông không kém, sắm đủ Rolls-Royce, Ferrari, McLaren, nhưng phần lớn đã phải bán đi khi rơi vào cảnh nợ nần. Hiện ông giữ lại vài chiếc siêu xe, trong đó nổi bật là Rolls-Royce Cullinan 300.000 bảng.

💎 Đồng hồ & trang sức: Khi một chiếc có giá cả gia tài

Nếu Tyson từng chi nửa triệu bảng chỉ trong một buổi mua sắm đồng hồ ở London năm 2000, thì Mayweather biến việc sưu tập đồng hồ thành… một môn nghệ thuật. Bộ sưu tập hơn 40 chiếc của ông có “viên ngọc quý” là chiếc “One and Only” trị giá 14 triệu bảng với 339 viên kim cương. Ngoài ra, ông còn sở hữu những chiếc Richard Mille, Jacob & Co, thậm chí cả đồng hồ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh giá 200.000 bảng.

Mayweather có bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền và hiếm có

So với Tyson, rõ ràng Mayweather biến đồng hồ thành cách để chứng minh sự giàu có không giới hạn.

🏢 Đế chế kinh doanh: Từ "đế chế thảo mộc" tới bất động sản tỷ đô

Tyson chọn hướng đi đặc biệt với “đế chế thảo mộc” Tyson Ranch, đem về cho ông khoảng 500.000 bảng mỗi tháng. Gần đây, ông còn mở rộng sang mô hình cà phê, giải trí tại Amsterdam.

Trong khi đó, Mayweather xây dựng đế chế TMT (The Money Team) phủ khắp boxing, truyền hình, âm nhạc, và cả NASCAR. Tay đấm 48 tuổi còn đầu tư vào mười tòa cao ốc và một khu phức hợp nhà ở tại New York trị giá hơn 300 triệu bảng.

Mayweather thì biết tiêu và cũng biết kiếm và giữ tiền

📊 Giá trị tài sản: Ai dẫn đầu?

Tyson từng “đốt sạch” 300 triệu bảng, từ xe hơi, biệt thự, những cô gái xinh đẹp đến… bồn tắm dát vàng 1,6 triệu bảng. Sau khi phá sản, hiện giá trị tài sản của ông phục hồi ở mức khoảng 24 triệu bảng.

Mayweather thì ở một đẳng cấp khác, tổng thu nhập từ sự nghiệp vượt 1 tỷ bảng, và hiện giá trị tài sản hiện tại ước tính vào khoảng 300 triệu bảng, gấp hơn chục lần Tyson.

💰 Ai là “ông hoàng đốt tiền”?

Nếu xét về độ “chịu chơi” và khả năng tiêu tiền nhanh như gió, Mike Tyson là huyền thoại không ai qua mặt vì ông có thể đốt 300 triệu bảng chỉ trong vài năm. Nhưng nếu nói về sự giàu có, phô trương và nghệ thuật duy trì lối sống xa xỉ, thì Mayweather mới là “ông hoàng” thực sự, với biệt danh “Money” gắn liền.

Theo dự kiến, Mayweather - Tyson sẽ so tài theo hình thức biểu diễn trên sàn boxing vào 2026, màn so găng hứa hẹn trở thành cuộc chiến đặc biệt, nơi hai huyền thoại quyền anh biến võ đài thành sàn diễn của sức mạnh và sự xa hoa về tài sản.