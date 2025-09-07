Lý do Tyson muốn đánh Mayweather kém 11 tuổi "nhừ tử" trên võ đài

Ở tuổi 59, Mike Tyson vẫn chưa hề nguội lửa đam mê quyền anh. Và lần này, đối thủ mà “Iron Mike” (Tay đấm thép) muốn đối diện trên võ đài không ai khác chính là Floyd Mayweather, kém ông 11 tuổi, nhỏ hơn nhiều hạng cân nhưng lại khiến Tyson bực tức suốt nhiều năm qua.

Mayweather (bên phải) rất giỏi nhưng trong mắt Tyson (bên trái), anh chỉ là "kẻ hỗn xược"

🥊 Ngọn nguồn mâu thuẫn: “Mayweather coi thường huyền thoại”

Xung đột giữa Tyson và Mayweather không bắt đầu từ sàn đấu, mà từ những phát ngôn. Nhiều lần trong sự nghiệp, Mayweather khẳng định anh vĩ đại hơn Muhammad Ali, huyền thoại được cả thế giới tôn kính, trong đó có Tyson.

Khi được hỏi về lời tuyên bố ấy trước trận Mayweather - Pacquiao năm 2015, Tyson đã nổi giận: “Anh ta hoang tưởng. Nếu thực sự vĩ đại như Ali, anh ta đã có thể tự đưa con đến trường. Đằng này, anh ta chẳng thể làm nổi điều đó. Vĩ đại không phải là che chắn mình khỏi công chúng, mà là được công chúng chấp nhận. Anh ta chỉ là một gã đàn ông nhỏ bé và sợ hãi”.

Lời chỉ trích “little scared man” (gã đàn ông nhỏ bé, sợ hãi) của Tyson trở thành dấu ấn trong mối thù giữa hai tay đấm.

Tyson chưa từng che giấu cảm xúc, ông coi Mayweather là “kẻ hỗn xược, tự cao và thiếu tôn trọng các bậc tiền bối”. Chính điều này thôi thúc Tyson, dù đã gần 60 tuổi, vẫn quyết tâm đưa “ông em kém 11 tuổi” vào thế phải trả giá.

🔥 Vì sao Tyson vẫn muốn lên võ đài ở tuổi 59?

Sau màn tái xuất cùng Jake Paul vào tháng 11 năm ngoái, Tyson đã chứng minh ông vẫn đủ sức hút khổng lồ khi trận đấu đạt 108 triệu lượt xem toàn cầu trên Netflix, trở thành sự kiện võ thuật được theo dõi nhiều nhất lịch sử.

Điều đó khiến Tyson càng tin rằng mình không phải “người của quá khứ”, mà còn có thể tạo nên cơn sốt giải trí mới. Việc chạm trán Mayweather, tay đấm bất bại 50 trận, lại từng nhiều lần “đụng chạm” đến Ali chính là cơ hội để Tyson vừa giải tỏa sự ấm ức, vừa tạo ra một trận “huyền thoại đấu huyền thoại” có giá trị thương mại khổng lồ.

🌍 Trận đấu đặc biệt với thế giới

Theo công bố, Tyson và Mayweather đã ký hợp đồng cho trận đấu biểu diễn vào mùa xuân 2026. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng khác thời đại, khác hạng cân, khác phong cách, nhưng chung một mục tiêu, chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu huyền thoại.

Dù chỉ là một trận đấu biểu diễn, nhưng với Tyson, đó là cuộc chiến danh dự. Và với người hâm mộ quyền anh, đây chắc chắn sẽ là màn chạm trán để đời, nơi hai huyền thoại, một đại diện cho sức mạnh bùng nổ, một là hình mẫu cho sự tinh quái bất bại, họ sẽ giải quyết ân oán ngay trên võ đài.