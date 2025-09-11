Mike Tyson dùng chất gây nghiện để giảm đau, bùng nổ trận kinh điển với Mayweather

🕶️ Lời thú nhận gây sốc và bóng tối phía sau huyền thoại

Mike Tyson, “Tay đấm thép” lừng lẫy một thời mới đây đã khiến giới thể thao chấn động khi thừa nhận từng nhiều lần sử dụng fentanyl, một loại chất tổng hợp cực mạnh, để giảm đau trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Xuất hiện trên The Katie Miller Podcast, Tyson kể rằng ông dùng fentanyl để điều trị chấn thương ngón chân, nhưng hệ quả để lại chẳng khác nào “nghiện heroin”: “Khi thuốc hết tác dụng và tôi gỡ miếng dán ra, cơ thể bắt đầu vật vã, nôn mửa, y hệt như đang cai heroin”.

Tyson trầm tư khi nói về những gì ông đã trải qua

Fentanyl vốn được FDA Mỹ phê duyệt cho mục đích y tế, nhưng sức mạnh của nó vượt xa morphine (gấp 100 lần) và heroin (gấp 50 lần). Việc Tyson thừa nhận từng lạm dụng chất này khiến dư luận càng lo ngại cho sức khỏe của ông, nhất là sau những năm dài chiến đấu với rượu và ma túy. Trong cuốn tự truyện The Undisputed Truth, ông từng tiết lộ đã dùng cần sa, cocaine trước trận thắng Lou Savarese (2000) hay thậm chí ở thất bại trước Danny Williams (2004).

Có thời điểm Tyson thừa nhận mình “đang ở ranh giới cái chết” vì nghiện rượu, đồng thời thú nhận đã nói dối về việc cai nghiện. Những lời này hé lộ mặt tối phía sau ánh hào quang, một huyền thoại võ đài nhưng cũng là nạn nhân của những cơn nghiện triền miên.

Dù vậy, Tyson những năm gần đây cho thấy quyết tâm sống khác. Ông tích cực vận động hợp pháp hóa cần sa toàn liên bang Mỹ, xuất hiện trên Fox & Friends cùng nhóm vận động gồm Kevin Durant, Allen Iverson, Roy Jones Jr., Dez Bryant… để kêu gọi chính quyền ủng hộ. Tyson cho biết đây là cách để ông vừa làm lại cuộc đời, vừa hỗ trợ cộng đồng từng chịu án tù vì tội liên quan đến cần sa.

🥊 Hướng tới trận đại chiến lịch sử với Mayweather

Trong khi sức khỏe vẫn còn là dấu hỏi, Tyson bất ngờ gây bùng nổ khi tuyên bố sẽ trở lại võ đài năm 2026, đối đầu Floyd Mayweather, “Độc cô cầu bại” của làng quyền Anh. Đây được coi là trận đấu huyền thoại, một bên là tượng đài hạng nặng với cú đấm hủy diệt, bên kia là thiên tài phòng thủ bất khả chiến bại.

Logan Paul (ảnh giữa) khẳng định trận đấu giữa Tyson - Mayweather sẽ tạo hiệu ứng tưng bừng toàn thế giới

Tuy nhiên, sự kiện này lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi. Nhiều người lo ngại “Iron Mike” ở tuổi 59 khó đảm bảo thể lực sau khi từng bị loét dạ dày buộc hoãn trận Jake Paul năm ngoái. Khi thượng đài trở lại, Tyson hầu như không thể áp đặt thế trận và thua Paul bằng điểm số sau 8 hiệp. Không ít ý kiến bi quan cho rằng “Mike Tyson sẽ chết trên sàn đấu nếu cứ cố chấp tiếp tục”.

Dẫu vậy, sức hút của trận Tyson - Mayweather là không thể chối cãi. Logan Paul, người từng đối đầu Mayweather, tin rằng đây sẽ là “cú nổ truyền thông” bất kể kết quả ra sao: “Ai mà không xem Floyd Mayweather đấu Mike Tyson cơ chứ?”.

Trong khi đó, Joe Rogan, bình luận viên kỳ cựu UFC nhận định Tyson có thể sẽ tìm cách hạ knock-out Mayweather vì mối thù nhiều năm chưa dứt: “Nếu có trận nào thật sự "chiến" thì chính là trận này”.

Giữa những hoài nghi và khát khao, người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày chờ khoảnh khắc hai huyền thoại đứng chung võ đài, nơi vinh quang, quá khứ và cả bóng tối giao thoa.