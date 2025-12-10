Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Myanmar: Chiến thắng áp đảo set 1 (SEA Games)

Set 1 Set 2 Việt Nam 25(0) 20(0) Myanmar 9(0) 10(0) Lịch thi đấu Tình huống nổi bật SET 2 20-10 BÍCH THỦY THỂ HIỆN VƯỢT TRỘI Xem video Myanmar chơi tốt hơn và đã 2 lần thắng được hàng chắn của Việt Nam để rút ngắn 10-17, nhưng sau đó Bích Thủy và Kim Thanh cùng lên chắn và ĐT Việt Nam nhanh chóng dập tắt các pha đánh bóng đó. 2 cú đập của Bích Thủy đưa ĐT Việt Nam dẫn 20-10. 13-7 CÁCH BIỆT TĂNG LÊN 6 ĐIỂM Xem video Cách biệt đã gia tăng lên 10-6 và Myanmar phải gọi hội ý. ĐT Việt Nam tiếp tục nới rộng cách biệt lên 13-7. 7-4 CÁCH BIỆT LỚN ĐẦU SET 2 Xem video ĐT Việt Nam càng đấu càng dễ thở, họ thậm chí dàn xếp cho Lê Như Anh (1m77) ghi điểm trên lưới, trong khi Myanmar thua điểm vì lỗi chạm lưới. Tuy nhiên Myanmar rất nỗ lực và đã rút ngắn 4-7. SET 1 25-9 ĐT VIỆT NAM THẮNG SET 1 Xem video Myanmar gọi hội ý nhưng sau đó không ghi nổi điểm nào. Bích Thủy tung 2 cú đập liên tiếp để kết thúc set 1 cho ĐT Việt Nam. 21-9 CÁCH BIỆT TIẾP TỤC GIA TĂNG Nguyễn Thị Uyên 2 lần được dàn xếp để đánh rất mạnh từ vị trí số 3 và cả 2 lần cô đều ghi điểm, do hàng chắn Myanmar không kín hoặc hàng sau của họ không đỡ được. 15-5 MYANMAR GỌI HỘI Ý Xem video Tiếp tục là thế áp đảo của ĐT Việt Nam với 3 điểm liên tiếp nữa, và Myanmar đã phải gọi hội ý. 12-5 CÁCH BIỆT GIA TĂNG Hàng chắn của Myanmar tiếp tục tỏ ra khá chậm trong các tình huống tổ chức, Bích Thủy ghi điểm 12-5 cho ĐT Việt Nam sau một pha bỏ nhỏ dễ dàng. 6-2 ĐT VIỆT NAM KHƠI ĐẦU TỐT Xem video Khởi đầu tốt của ĐT Việt Nam, hàng chắn của Myanmar tỏ ra khá yếu và không ngăn được các cú đập của Lưu Thị Huệ.

HLV Tuấn Kiệt lo về lịch thi đấu

Trước trận ra quân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng bày tỏ lo ngại về lịch thi đấu, điều ông cho rằng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng bắt nhịp của các VĐV. Bảng B được đánh giá là không quá nặng, nhưng tuyển nữ Việt Nam lại phải thi đấu vào các khung giờ khá lạ so với thói quen.

Ông Kiệt phân tích: “Ở vòng bảng, Việt Nam sẽ thi đấu lúc 15h, rồi 12h trưa. Nếu nhất bảng, chúng ta sẽ đánh bán kết lúc 10h sáng. Trong bóng chuyền Việt Nam, VĐV thường quen thi đấu buổi chiều, nên ban huấn luyện phải tính toán để các em thích nghi nhịp sinh học tốt nhất”.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chờ ra quân thuận lợi

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có năm 2025 thi đấu khá thành công. Toàn đội tham dự nhiều sân chơi lớn như AVC Nations Cup, VTV Cup, giải bóng chuyền vô địch thế giới. Nhờ đó, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cọ xát với không ít đối thủ đẳng cấp. Việc này giúp toàn đội đạt tự tin cao độ khi bước đến SEA Games 33.

Một số cá nhân đáng chú ý tại ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có thể kể tới như Thanh Thúy hay Bích Thủy. Họ đều đã xuất ngoại thi đấu trong năm 2025.

Ở trận mở màn, ĐT bóng chuyền bóng nữ Việt Nam chỉ phải chạm trán Myanmar. Đây vốn là đội bóng không mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Chưa kể họ còn có quá trình chuẩn bị cho giải còn nhiều bí ẩn. Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá chiến thắng dễ dàng sẽ thuộc về tay các cô gái Việt Nam.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn