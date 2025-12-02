Sao nữ 16 tuổi thay Bích Tuyền dự bóng chuyền SEA Games, lập kỷ lục lịch sử

🌟 Tài năng trẻ bóng chuyền Việt Nam lên tuyển

Bùi Thị Ánh Thảo, chủ công sinh năm 2009, mới 16 tuổi nhưng đã nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2025. Cô là VĐV trẻ nhất trong lịch sử được triệu tập vào đội tuyển quốc gia bóng chuyền nữ Việt Nam, vượt qua cả những tên tuổi huyền thoại như Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Kim Huệ.

Trong năm 2025, Ánh Thảo đã được chọn chính thức tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, đánh dấu lần đầu tiên ra mắt đấu trường khu vực với vị thế gương mặt trẻ đầy triển vọng của tuyển quốc gia.​

Ánh Thảo (áo đỏ) là một trong những VĐV xuất sắc nhất của U21 Việt Nam dự giải vô địch thế giới năm 2025

🏆 Thành tích ấn tượng năm 2025

Ở giải bóng chuyền vô địch U21 thế giới 2025, Ánh Thảo đã tỏa sáng rực rỡ với tổng cộng 57 điểm ghi được, thể hiện sức mạnh tấn công và kỹ thuật xuất sắc. Cô ghi điểm qua những cú đập mạnh mẽ và thể hiện kỹ năng xử lý bóng hai hiệu quả trước hàng chắn đối phương. Trung bình mỗi trận cô ghi khoảng 14.25 điểm với hiệu suất tấn công trên 35%.

Bên cạnh thành tích quốc tế, Ánh Thảo cũng duy trì phong độ xuất sắc trong màu áo CLB Hà Nội Tasco Auto. Tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025, cô đóng vai trò mũi tấn công chủ lực, góp công lớn vào chức vô địch của đội.

Thành tích này giúp Hà Nội Tasco Auto giành vé lên chơi giải vô địch quốc gia 2026, nơi Ánh Thảo sẽ có cơ hội đối đầu các đàn chị dày dặn kinh nghiệm, tiếp tục phát triển bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Ngoài ra, cô cũng thi đấu thành công với CLB LPBank Ninh Bình và được HLV Thái Thanh Tùng tin tưởng xếp đánh chính trong nhiều trận quan trọng.​

⚡ Thay thế Bích Tuyền và kỳ vọng tại SEA Games 33

Sự vắng mặt bất ngờ của đối chuyền Bích Tuyền ở giải vô địch thế giới khiến ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ phải tìm phương án thay thế. Bùi Thị Ánh Thảo được xem là sự lựa chọn mới đầy dũng cảm và hợp lý để kế thừa vị trí này. Việc triệu tập cô vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33 không chỉ giúp khỏa lấp khoảng trống mà còn tạo ra luồng gió mới trẻ trung, năng động.

Ban huấn luyện cũng đánh giá cao tư duy chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và phòng thủ hiệu quả của Ánh Thảo. Cô được kỳ vọng là nhân tố chủ lực, cùng các đàn chị như Trần Thị Thanh Thúy hướng tới mục tiêu huy chương vàng SEA Games 33.​

Việc Bùi Thị Ánh Thảo được gọi lên đội tuyển quốc gia khi chỉ mới 16 tuổi và tham dự các giải đấu quốc tế lớn như SEA Games 33 hay giải vô địch U21 thế giới cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng từ phía các nhà chuyên môn vào lớp VĐV trẻ. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng thế hệ kế cận cho bóng chuyền nữ Việt Nam, giữ vững vị thế cạnh tranh trong khu vực và trên trường quốc tế trong tương lai gần.

🌍 Người Thái Lan ngỡ ngàng vì tân binh Bùi Thị Ánh Thảo

Nhiều tờ báo và diễn đàn bóng chuyền trong khu vực đã ngỡ ngàng trước quyết định của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam triệu tập Bùi Thị Ánh Thảo.

Trên các diễn đàn và fanpage Thái Lan, nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ vì sự trẻ tuổi của Ánh Thảo khi được gọi lên đội tuyển. Một số CĐV thán phục kỹ thuật và thành tích của cô, cho rằng Ánh Thảo sẽ là ngôi sao mới của bóng chuyền Việt Nam.

Tờ Sport của Thái Lan còn so sánh cô với Nguyễn Thị Ngọc Hoa, huyền thoại bóng chuyền Việt Nam cũng từng được gọi lên tuyển khi 16 tuổi.

Ngoài ra, các diễn đàn còn nhớ lại màn trình diễn xuất sắc của Ánh Thảo ở giải đấu quốc tế năm 2024 và đánh giá cao sự trưởng thành nhanh chóng của cô trong bối cảnh đội tuyển thiếu vắng Bích Tuyền. Nhiều người ca ngợi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt về quyết định dũng cảm và sáng suốt khi trao cơ hội cho tài năng trẻ này.