Video Nashville - Inter Miami: Messi nỗ lực, đương kim vô địch sa lầy (MLS)
Inter Miami gặp không ít khó khăn trước Nashville, đối thủ mà họ đã đánh bại ở mùa trước trong hành trình bước lên ngôi vô địch.
Sau khởi đầu chệch choạc, Inter Miami nhanh chóng tìm lại sức mạnh vốn có. 3 trận liên tiếp toàn thắng, Lionel Messi và các đồng đội tự tin hành quân đến sân của Nashville, đội bóng mà họ đánh bại trong hành trình lên ngôi vô địch Nhà nghề Mỹ mùa trước.
Messi và đồng đội gặp nhiều khó khăn
Thế nhưng, đội bóng của HLV Mascherano đã phải đối diện với nhiều khó khăn. Trong suốt hiệp 1, các hậu vệ của đội chủ nhà đã làm tốt nhiệm vụ kiềm tỏa siêu sao Messi của đội khách.
Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2, khi Miami loay hoay tìm đường vào khung thành Nashville. Cuối cùng, trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi bàn, khiến nhà đương kim vô địch Inter Miami đứt chuỗi 3 trận thắng.
Tỷ số chung cuộc: Nashville 0-0 Inter Miami
Đội hình xuất phát
Nashville: Schwake, Najar, Palacios, Woledzi, Baker-Whiting, Yazbek, Corcoran, Espinoza, Madrigal, Mukhtar, Surridge
Inter Miami: St.Clair, Mura, Falcon, Micael, Allen, De Paul, Bright, Allende, Messi, Segovia, Berterame
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/03/2026 08:17 AM (GMT+7)