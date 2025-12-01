Thanh Thúy & Bích Thủy thăng hoa ở Nhật Bản, tự tin tranh HCV bóng chuyền SEA Games

🏐 2 cầu thủ Việt Nam tỏa sáng ở giải VĐQG Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy, hai trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa có những màn trình diễn xuất sắc tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2025/2026, trước khi trở về hội quân cùng đội tuyển cho SEA Games 33.

Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ rất cao tại Nhật Bản

Ngày 30/11, Gunma Green Wings của Thanh Thúy đánh bại Toray Arrows với tỉ số 3‑1 (25-16, 25-22, 28-30, 25-19). Dù set 3 có phần khó khăn khi đối thủ rút ngắn tỷ số từ 0-2, đội bóng của Thanh Thúy kịp lấy lại phong độ nhờ sự xuất sắc của cô trong set 4. Cá nhân Thanh Thúy ghi 17 điểm, gồm 16 điểm tấn công và 1 điểm chắn bóng, góp phần quan trọng đưa Gunma Green Wings lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 trận thắng và 6 trận thua.

Trong khi đó, phụ công Trần Thị Bích Thủy cùng CLB Okayama Seagulls cũng có ngày thi đấu chói sáng khi vượt qua Denso Airybees với tỉ số 3‑1 (25-22, 16-25, 25-22, 25-18). Bích Thủy đóng góp 12 điểm cho đội, bao gồm 1 điểm chắn bóng và 1 điểm giao bóng, dù Okayama Seagulls hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Phong độ ổn định của cả hai cầu thủ Việt Nam ở giải chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản cho thấy khả năng thi đấu đẳng cấp quốc tế, và là tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ trước thềm SEA Games 33. Trước đó, Thanh Thúy còn vượt mốc 200 điểm mùa này và từng có trận ghi đến 28 điểm, thành tích cao nhất trong số các VĐV Việt Nam thi đấu tại Nhật trong vài năm gần đây.

🎯 Chuẩn bị SEA Games 33 và kỳ vọng của tuyển Việt Nam

Thanh Thúy và Bích Thủy sẽ trở về hội quân với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào đầu tháng 12, sẵn sàng cho SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok từ ngày 10/12 tới. Việc thi đấu thành công ở Nhật Bản mang đến cho hai cô gái phong độ tốt, kinh nghiệm quốc tế quý giá, rất cần thiết để cạnh tranh ở đấu trường khu vực.

Bích Thủy là phụ công hàng đầu của Việt Nam

Những đóng góp về điểm số, khả năng chắn bóng và giao bóng hiệu quả của Thanh Thúy và Bích Thủy hứa hẹn sẽ nâng cao sức mạnh toàn đội. SEA Games 33 sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tham vọng giành huy chương vàng, và sự trở về của hai ngôi sao đang có phong độ tốt tại Nhật chính là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ cho toàn đội.

Người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một đội tuyển đầy tự tin, giàu khát vọng và đã được “rèn giũa” ở môi trường quốc tế khắt khe trước thềm giải đấu lớn nhất khu vực. Với Thanh Thúy và Bích Thủy trong đội hình, bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo lịch sử ở SEA Games 33.