Thanh Thúy xuất hiện với giao diện mới, hot girl bóng chuyền xin nghỉ trước SEA Games

🪮 Chủ công Trần Thị Thanh Thúy xuất hiện với giao diện bất ngờ

Chủ công Thanh Thúy đã tạm chia tay CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) để trở về Việt Nam vào ngày 2/12 vừa qua nhằm cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 tại Thái Lan.

Thanh Thúy xuất hiện với kiểu tóc ấn tượng

Sau khi được ban huấn luyện cho về thăm gia đình 1 ngày, nữ VĐV cao 1m93 đã hội quân cùng đồng đội tại Vĩnh Long vào ngày 4/12 mới đây. Đặc biệt, Thanh Thúy xuất hiện với kiểu tóc xoăn mới lạ làm người hâm mộ bất ngờ. Một số bình luận hài hước nhận xét chủ công số 1 của tuyển Việt Nam nhìn không khác gì một VĐV của Nhật Bản.

Bên cạnh Thanh Thúy, tuyển nữ Việt Nam cũng chào đón một ngoại binh khác là phụ công Trần Thị Bích Thủy, người cũng đang thi đấu rất hay cho CLB Okayama Seagulls (Nhật Bản). Đây là những gương mặt được kỳ vọng giúp tuyển nữ Việt Nam giành thành tích cao tại Thái Lan sắp tới.

❌ Hot girl phụ công Nguyễn Thị Trinh viết đơn xin nghỉ trước SEA Games

Mới đây, trang chủ của SEA Games 33 đã chính thức cập nhật danh sách VĐV của các môn thi đấu. Đáng chú ý, trong danh sách VĐV của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 1 sự thay đổi.

Nguyễn Thị Trinh không tham dự SEA Games vì lý do sức khỏe

Phụ công Nguyễn Thị Trinh không hề có trong danh sách VĐV hiển thị trên trang chủ, thay vào đó là thông tin của phụ công Lê Như Anh. Như vậy, Như Anh sẽ thay thế Nguyễn Trinh tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Theo ông Nguyễn Tuấn Kiệt, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia sẻ: “Trong quá trình tập luyện vừa qua, sức khỏe của Nguyễn Thị Trinh không đảm bảo cho việc thi đấu tại SEA Games 33 tới. Cô đã chủ động làm đơn xin nghỉ. Chính vì vậy mà ban huấn luyện quyết định thay thế”.

Lê Như Anh (20 tuổi) là tài năng trẻ của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cũng như ở đội U20 Việt Nam. Cô đã góp công giúp cho tuyển trẻ quốc gia giành vé tham dự giải U21 thế giới cũng như có nhiều đóng góp cho CLB giành nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có chức vô địch quốc gia mùa giải vừa qua.

📝 Bóng chuyền nữ Thái Lan công bố đội hình SEA Games với chỉ 1 đối chuyền

Chủ nhà Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 14 vận động viên sẽ góp mặt tại SEA Games 33. Danh sách này gây bất ngờ khi đội bóng đang xếp hạng 18 thế giới chỉ đăng ký với 1 đối chuyền duy nhất là Pimpichaya Kokram. Đây là cái tên đã tạo ra rất nhiều tranh luận với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam trong suốt thời gian qua liên quan đến Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Pimpichaya Kokram là đối chuyền duy nhất của Thái Lan tại SEA Games 33

Song song đó, đội hình tuyển Thái Lan vẫn giữ bộ khung quen thuộc đã giúp họ giành nhiều thành công ở đấu trường SEA Games lẫn quốc tế. Có thể kể đến như chủ công Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri, Sasipapron Janthawisut, Warisara Seetalert. Các phụ công Thatdao Nuekjang, Hattaya Bamrungsuk. Chuyền hai Pornpun Guedpard hay libero Piyanut Pannoy.

Với việc đang xếp trên tuyển nữ Việt Nam (hạng 28 thế giới) đến 10 bậc trên BXH thế giới, tuyển nữ Thái Lan chính là đối trọng lớn nhất trong mục tiêu giành HCV SEA Games của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.