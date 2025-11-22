Bóng chuyền nữ Việt Nam mơ HCV

Hơn 3 tháng trước, phấn khích với chiến thắng đầu tay của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Thái Lan để lần đầu tiên lên ngôi ở một giải đấu khu vực (SEA V-League), nhiều nhà chuyên môn cũng như đông đảo người hâm mộ đã nghĩ đến một "kịch bản vàng" cho môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 33.

Trong hơn 2 năm qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đã dễ dàng chinh phục các đấu trường AVC Chellenge Cup, AVC Women's Club Cup, AVC Nations Cup hay SEA V-League. Do vậy, bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ lấy được HCV tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, không thể không nhắc đến một thực tế: Bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp khác biệt sau khi đã góp mặt ở các đấu trường danh giá nhất thế giới nhiều năm qua. Không chỉ sở hữu nhiều tài năng hàng đầu, Thái Lan còn có lợi thế sân nhà tại SEA Games 33 lần này, nên không dễ để các đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn qua mặt.

Tuyển nữ Việt Nam mơ HCV tại SEA Games 33. (Ảnh: FIVB)

Tập trung tại Quảng Ninh từ ngày 25-10 và từ 15-11 có mặt ở Vĩnh Long để làm quen điều kiện thời tiết, khí hậu được cho là tương đồng với Bangkok - Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam ráo riết bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tranh tài. Toàn đội tập trung rèn luyện thể lực cùng chuyên gia người Úc Karl Lim, thi đấu giao hữu với các đội bóng nam và nữ ở Vĩnh Long, Tây Ninh để tập thuần thục các kỹ năng tấn công, phòng thủ chắn bóng, phòng thủ hàng sau.

Mục tiêu giành HCV SEA Games 33 là một thách thức lớn nhưng cũng là động lực mạnh mẽ để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vượt qua chính mình, tạo nên kỳ tích. Sau những thành công đáng khích lệ trong khu vực và châu lục, tuyển nữ Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng nhưng nhiều ý kiến cho rằng đội đừng để mọi thứ trở thành áp lực trong hành trình thi đấu tại Thái Lan.