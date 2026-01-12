Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng A để tránh Nhật Bản

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik U23 Việt Nam

TPO - Muốn tránh ứng cử viên vô địch U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng A giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng A để tránh Nhật Bản - 1

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFC

Hôm qua, cục diện bảng B giải U23 châu Á 2026 đã trở nên rõ ràng. U23 Nhật Bản không chỉ giành vé sớm vào tứ kết mà chắc chắn giữ ngôi đầu bảng B sau khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-0. Hiện tại, “Samurai xanh” đã có 6 điểm, hơn hai đội phía sau là U23 UAE và U23 Syria 3 điểm. Đây cũng là hai “bại tướng” của họ trong các trận đấu vừa qua.

Theo quy định của giải đấu, U23 Nhật Bản chắc chắn giành ngôi đầu cho dù thua U23 Qatar với tỷ số bao nhiêu ở trận cuối cùng. Ngược lại, U23 Qatar trở thành đội đầu tiên bị loại khi chưa có điểm nào. Bất chấp kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria ra sao, sẽ có một đội cùng với U23 Nhật Bản nhiều điểm hơn U23 Qatar.

Đối thủ của U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết sẽ là đội nhì bảng A - bảng đấu của U23 Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam buộc phải giành ngôi đầu bảng A nếu muốn tránh U23 Nhật Bản.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đầu tiên. Chỉ cần hòa U23 Saudi Arabia ở lượt đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ giữ được ngôi đầu vào tứ kết.

Thậm chí, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn có vị trí số 1 bảng A nếu thua U23 Saudi Arabia với cách biệt 1 bàn, với điều kiện U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, ba đội cùng có 6 điểm, nhưng U23 Việt Nam dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng thua đối đầu cao nhất.

Trong các trường hợp khác, U23 Việt Nam sẽ về nhì hoặc bị loại. Kịch bản xấu nhất xảy ra khi đội bóng áo đỏ thua U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc thua với cách biệt 4 bàn trở lên trong khi U23 Jordan thắng Kyrgyzstan. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ rơi xuống hạng 3 và bị loại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo A Phi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/01/2026 18:16 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
