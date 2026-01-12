Dự đoán tỉ số U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia: “Rực lửa” chung kết bảng A (U23 châu Á)

📊 Cục diện bảng A: U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết

U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á 2026 với vị thế rất thuận lợi sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, thử thách mang tên U23 Saudi Arabia, đội chủ nhà sở hữu dàn cầu thủ trẻ đang được rèn giũa trong môi trường bóng đá đỉnh cao hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết tấm vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

Với 6 điểm trọn vẹn, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Saudi Arabia là chắc chắn giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào tứ kết. Trong trường hợp thất bại, đội bóng áo đỏ vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, nhưng sẽ phải chờ kết quả trận đấu còn lại và đặc biệt tránh một trận thua đậm.

⚔️ U23 Saudi Arabia: Dàn sao trẻ trui rèn bên cạnh Ronaldo

Được thi đấu trên sân nhà Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium (Jeddah), U23 Saudi Arabia chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm rất cao. Đội bóng Tây Á đang sở hữu lực lượng trẻ giàu tiềm năng, nhiều cầu thủ thường xuyên tập luyện và thi đấu cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Nổi bật nhất trong danh sách của HLV Luigi Di Biagio là bộ ba đến từ CLB Al Nassr gồm: hậu vệ Salem Al Najdi, tiền vệ Abdulaziz Al Elewai và tiền đạo Rakan Al Ghamdi. Cả ba đều đang khoác chung màu áo với Cristiano Ronaldo tại Al Nassr, qua đó tích lũy được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quý giá.

Bên cạnh đó, tuyến giữa của U23 Saudi Arabia còn có Musab Al Juwayr và Abdullah Radif, những tài năng trưởng thành từ Al Hilal, đội bóng đang dẫn đầu Saudi Pro League. Al Hilal cũng từng gây chấn động thị trường chuyển nhượng đầu mùa 2025/26 khi chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez từ Liverpool với mức phí khoảng 50 triệu bảng Anh.

U23 Saudi Arabia (trái) đang bị dồn vào thế buộc phải thắng mới hy vọng có cơ hội đi tiếp.

🧩 U23 Việt Nam: Chắc chắn và chờ “quân bài chiến lược” Thanh Nhàn

Về phía U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật, ưu tiên sự chắc chắn đã giúp đội toàn thắng hai lượt trận đầu. Hàng phòng ngự với Hiểu Minh – Phạm Lý Đức – Nhật Minh đang tạo được sự yên tâm. Ở tuyến giữa, Thái Sơn và Khuất Văn Khang đóng vai trò giữ nhịp, trong khi Đình Bắc – Quốc Việt là những mũi tấn công chính.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam có thể đón tin vui về lực lượng khi tiền đạo Thanh Nhàn đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Cầu thủ gốc Tây Ninh đã tham gia trọn vẹn các buổi tập đối kháng gần đây và được xem là quân bài chiến lược để tạo đột biến trước đối thủ mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Saudi Arabia buộc phải dâng cao tấn công.

Một thế trận chặt chẽ, nhiều toan tính là điều được dự báo. Chủ nhà U23 Saudi Arabia rơi vào thế buộc phải thắng sau thất bại trước U23 Jordan ở lượt trận thứ hai, trong khi U23 Việt Nam đủ bản lĩnh để chơi tỉnh táo, chờ thời cơ phản công và hoàn thành mục tiêu vào tứ kết.

Thi đấu tại “chảo lửa” Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium (Jeddah), U23 Việt Nam không chỉ đối mặt với đối thủ mạnh đang vào thế cùng đường, mà còn phải vượt qua sức ép khán giả. Đây sẽ là thước đo quan trọng cho bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước cơ hội ở vòng knock-out.

🔮 Dự đoán tỉ số U23 Việt Nam 1–1 U23 Saudi Arabia

🧩 Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Phi Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Lê Phát, Đình Bắc.

U23 Saudi Arabia: Abdulrahman, Al Dosari, Al Subiani, Al Elewai, Al Ghamdi, Al Juwayr, Al Khaibri, Sulaiman Hazazi, Rakan Al Ghamdi, Al Shanqiti, Al Obaid.