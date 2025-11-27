Pickleball gặp cú sốc ở Mỹ, có thể bị cấm vĩnh viễn vì...quá ồn

Một thông tin gây chú ý đang lan khắp cộng đồng pickleball tại Mỹ khi thị trấn biển Carmel-by-the-Sea (bang California) đang xem xét cấm vĩnh viễn môn thể thao đang phát triển nhanh nhất nước Mỹ, tại công viên công cộng của mình và lý do khiến nhiều người bất ngờ là quá ồn.

Nhiều người dân phàn nàn, pickleball gây ô nhiễm tiếng ồn

🔊 Từ môn thể thao quốc dân thành… nỗi phiền toái âm thanh

Pickleball đã bùng nổ mạnh mẽ trong ba năm qua với tốc độ tăng trưởng 311% và gần 20 triệu người chơi tại Mỹ. Nhưng ở Carmel-by-the-Sea, một thị trấn nổi tiếng yên bình bên bờ Thái Bình Dương, sự bùng nổ này lại kéo theo một vấn đề không ai ngờ tới, đó là tiếng “póc póc” đặc trưng khi bóng và vợt chạm nhau của môn pickleball.

Tiếng động này tại hai sân pickleball duy nhất của thành phố trong Forest Hill Park đã trở thành “ác mộng” với nhiều cư dân sống gần đó. Họ nói rằng âm thanh lặp lại liên tục hàng giờ, vang cả vào phòng ngủ và khu vườn, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn là “thương hiệu” của khu dân cư.

Kimberly Edwards, một cư dân sống cạnh sân, phát biểu gay gắt tại phiên họp Hội đồng thành phố: “Tôi nghe thấy nó từ phòng ngủ, ngoài vườn, rất khó chịu. Trừ khi bạn sống ở đó, bạn không hiểu được nó ảnh hưởng ra sao. Tôi không biết vì sao chúng ta phải chiều khách du lịch và người chơi pickleball thay vì bảo vệ cuộc sống của cư dân ở đây”.

⏳ Thành phố đã cố gắng trong 2 năm nhưng bất lực

Thị trưởng Carmel Dale Byrne cho biết thành phố không hề muốn đi đến quyết định cực đoan. Trong suốt hai năm, chính quyền đã thử mọi cách như giới hạn giờ chơi, khuyến khích người dân sử dụng vợt giảm âm, tìm phương pháp cách âm, triển khai lực lượng giám sát, nhưng cuối cùng, mọi biện pháp đều không thể duy trì ổn định.

“Việc giám sát rất khó khăn. Chủ đề này tiêu tốn quá nhiều thời gian của nhân viên, hội đồng và ủy ban. Chúng tôi hiểu niềm vui và lợi ích sức khỏe mà pickleball đem lại, nhưng nó phải cân bằng với sự yên bình của khu dân cư, điều cốt lõi của thị trấn”, thị trưởng Byrne thẳng thắn nói.

Kết quả là tháng 10/2025, Hội đồng thành phố ban hành lệnh cấm tạm thời với pickleball. Và đến đầu tháng 11, hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí tiến hành soạn thảo văn bản để đề nghị cấm vĩnh viễn môn thể thao này tại công viên.

⚠️ Sẽ nhắc nhở trước khi phạt

Dù lệnh cấm có hiệu lực, cảnh sát chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp vi phạm nào. Cảnh sát trưởng Todd Trayer cho biết lực lượng sẽ nhẹ nhàng xử lý: “Nếu có ai tiếp tục chơi, chúng tôi sẽ cảnh báo trước và cung cấp thông tin. Đây là một cộng đồng rất văn minh, họ hiểu vấn đề tiếng ồn".

Pickleball lâu nay được xem là môn thể thao của sự kết nối, lành mạnh và dễ chơi cho mọi lứa tuổi. Nhưng sự phát triển quá nhanh khiến nhiều khu dân cư trên khắp Mỹ gặp vấn đề tương tự.

Tiếng bóng “póc póc” khá sắc, dễ xuyên qua cửa kính và lan xa hơn tennis truyền thống. Số lượng người chơi tăng mạnh khiến các sân luôn đầy, hoạt động liên tục.

Theo Pickleball Athletic Club, sự bùng nổ người chơi tại Mỹ tăng 311% từ năm 2021 đến nay, dẫn đến nhu cầu xây thêm sân ở khắp nơi, đôi khi ngay giữa khu dân cư yên tĩnh.

😟 Cộng đồng người chơi lo lắng

Việc Carmel-by-the-Sea một thị trấn nhỏ nhưng nổi tiếng giàu có và có ảnh hưởng, việc có thể cấm vĩnh viễn pickleball ở công viên khiến nhiều người lo sợ đây sẽ trở thành “hiệu ứng” cho các thành phố khác gặp vấn đề tương tự.

Nếu lệnh cấm chính thức được thông qua, Carmel sẽ trở thành một trong những địa phương đầu tiên tại Mỹ từ chối hoàn toàn pickleball trong công viên công cộng.