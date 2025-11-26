Hot girl Kiều Trinh khoe đường cong trên sân pickleball, “khóc cạn nước mắt” vì thua ngược

😭 Hot girl Kiều Trinh nóng bỏng trên sân, “khóc hết nước mắt” vì thua ngược khó tin

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl làng pickleball Kiều Trinh đã “khóc cạn nước mắt” chia sẻ việc để thua ngược đầy khó tin của mình. Theo đó, ở lượt trận tứ kết giải Pickleball Passion Cup 2025 được Cục Điện ảnh tổ chức tại TP.HCM vào ngày 24/11 mới đây, Kiều Trinh đánh cặp cùng đồng đội là ca sĩ Ưng Đại Vệ đã dẫn trước đối thủ đến 9-1.

Kiều Trinh và đồng đội thua ngược dù đã dẫn trước khá xa

Sau đó, cô và đồng đội đã nâng cách biệt lên thành 14-7. Dù có đến 7 match point, Kiều Trinh đã để thua liên tiếp 8 điểm, qua đó thua ngược khó tin 14-15. Kết quả này khiến cô và đồng đội bị loại khi chỉ cách danh hiệu đúng 1 trận đấu.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong 2 ngày, người đẹp này để thua ngược tức tưởi. Ở giải pickleball diễn ra tại Đồng Nai trước đó 1 ngày, Kiều Trinh cũng thua ngược 10-11 dù đã dẫn trước 9-5.

“Đây là bài học đầy đau đớn cho tôi và đồng đội. Mặc dù có cả việc thiếu may mắn nhưng chúng tôi sẽ phải học cách tập trung hơn, không được lơ là, đánh kỹ và quyết đoán hơn, tận dụng tối đa những cơ hội mà mình có được để kết thúc trận đấu”, Kiều Trinh chia sẻ.

Kiều Trinh gây chú ý với vóc dáng nóng bỏng

Tuy không thể giành danh hiệu, Kiều Trinh nhận được rất nhiều lời khen tại giải đấu này với phong cách thi đấu đầy quyết liệt, những cú đánh mạnh mẽ có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, người đẹp còn “đốt mắt” với trang phục khỏe khoắn khoe đường cong nóng bỏng.

Kiều Trinh cho biết sau giải đấu này, cô sẽ dành ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, rút kinh nghiệm cho những trận thua vừa qua và tập luyện nhiều hơn. Dự kiến, cô sẽ trở lại thi đấu vào giữa tháng 12 tới.

🏆 Người đẹp Hồ My lần đầu lên ngôi vô địch

Cũng tại Passion Cup 2025, ca sĩ Hồ My cùng người đồng đội Phúc Huynh đã lên ngôi vô địch đầy nghẹt thở. Trong trận chung kết, đội của nữ ca sĩ xinh đẹp đã bị dẫn trước 1-8 trong hiệp đầu. Sau khi đổi sân, cô tiếp tục rơi vào tình thế khó khăn khi đối thủ nâng cách biệt lên 10-2.

Hồ My lần đầu lên ngôi vô địch ở một giải pickleball

Lúc này, Hồ My và đồng đội quyết định đổi chiến thuật, không chơi đôi công và thực hiện các pha bỏ nhỏ trên lưới nhiều hơn. Với lối đánh khéo léo, đội của cô đã ngược dòng ngoạn mục thắng 15-10 trong sự trầm trồ của khán giả.

Đáng chú ý, đây là chức vô địch đầu tiên của Hồ My sau khoảng 8 tháng tập luyện pickleball. Một kết quả đầy bất ngờ khi Hồ My là người không có nền tảng thể thao và chỉ đến với pickleball vì tò mò với một môn thể thao đang gây “sốt” trong cộng đồng.

“Tôi vui cùng hạnh phúc và vỡ òa với danh hiệu này, chức vô địch pickleball đầu tiên của tôi. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người không có năng khiếu về thể thao. Tôi rất tự hào khi những nỗ lực tập luyện của mình trong suốt thời gian đã có được kết quả”, Hồ My vui mừng chia sẻ.

Được biết sau giải đấu này, Hồ My sẽ tham dự một giải đấu thiện nguyện vì đồng bào miền Trung tổ chức tại Đồng Nai vào cuối tháng 11.