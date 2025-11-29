Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thư hùng Chelsea - Arsenal: 118 năm duyên nợ, "Pháo thủ" chiếm ưu thế

Sự kiện: Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng Premier League 2025-26 Arsenal

Hai đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh sẽ chạm trán tại Stamford Bridge vào cuối tuần này. Chelsea sẽ tiếp đón Arsenal với hy vọng rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

   

118 năm duyên nợ

Chelsea và Arsenal đã tạo nên mối thâm thù lâu đời kéo dài 118 năm và đến nay, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 211 lần trên mọi đấu trường. Thành tích đối đầu đang nghiêng về “Pháo thủ” với 85 chiến thắng, 66 thất bại, và hai đội hòa nhau 60 trận. Trong khi Chelsea trải qua vài mùa giải sa sút, Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta đã trỗi dậy và khẳng định sự áp đảo trước “The Blues” trong những năm gần đây, khi bất bại trong 7 trận gần nhất gặp Chelsea ở Ngoại hạng Anh.

Thư hùng Chelsea - Arsenal: 118 năm duyên nợ, "Pháo thủ" chiếm ưu thế - 1

Tại Wembley, Arsenal và Chelsea còn gặp nhau trong các trận chung kết FA Cup các năm 2017 và 2020, cả hai lần đều chiến thắng thuộc về “Pháo thủ”. Tuy nhiên, “The Blues” đã gieo sầu cho Arsenal ở cúp châu âu bằng chiến thắng 4-1 ở chung kết Europa League mùa 2018/19.

Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Chelsea trước Arsenal diễn ra vào thời điểm gần như đau đớn nhất với “Pháo thủ”, khi HLV lâu năm Arsene Wenger kỷ niệm trận thứ 1.000 dẫn dắt đội bóng áo đỏ trắng. Sự bức xúc của Wenger bùng nổ trên băng ghế chỉ đạo khi ông và HLV Jose Mourinho có những lời qua tiếng lại gay gắt.

Trong thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Didier Drogba là “ác mộng” thường trực của Arsenal, với 13 bàn thắng trong các trận derby London, trong khi Thierry Henry và cựu cầu thủ Chelsea Bobby Tambling đều có 10 bàn trong lịch sử đối đầu đầy duyên nợ này.

Arsenal nắm mọi lợi thế

Chelsea đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Anh mùa này sau 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng vẫn kém Arsenal 6 điểm. “Pháo thủ” mới chỉ thua 1 lần mùa này và đang thể hiện phong độ hủy diệt với 14 chiến thắng và 2 trận hòa trong 16 trận gần nhất.

Đây là trận đấu&nbsp;có thể quyết định cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này



Tuy nhiên, HLV Enzo Maresca cùng các học trò có lẽ không nên để ý tới những con số thống kê, khi mọi chỉ số đều đang nghiêng về Arsenal. Chelsea chỉ thắng 1 trong 11 lần gặp Arsenal gần nhất ở Ngoại hạng Anh và chưa từng đánh bại đối thủ cùng thành phố tại Stamford Bridge suốt 7 năm qua.

Arsenal dưới thời HLV Arteta sở hữu thành tích đáng kinh ngạc ở các trận derby London. Kể từ đầu mùa 2022/23, “Pháo thủ” chỉ thua 3 trong 40 trận derby London ở Ngoại hạng Anh và chỉ 1 trong số đó diễn ra trên sân khách, trước Fulham vào tháng 12/2023. Mùa này, Arsenal đã thắng cả 4 trận derby London, bao gồm chiến thắng đậm trước Tottenham hôm 23/11.

Mọi dấu hiệu càng thêm “u ám” cho Chelsea. Đây là lần thứ năm Arsenal đối đầu Chelsea khi đang đứng đầu bảng, và trước đó “Pháo thủ” đã thắng cả 4 trận vào các năm 2003, 2004, 2007 và trận hủy diệt 5-0 tháng 4/2024.

Arsenal từng thua 6 trong 7 chuyến làm khách tại Stamford Bridge từ năm 2013 đến 2018, nhưng kể từ khi Marcos Alonso ghi bàn quyết định giúp Chelsea thắng 3-2 vào tháng 8/2018, “Pháo thủ” bất bại tại đây với 3 chiến thắng và 3 trận hòa.

Tuy nhiên, Chelsea có thể tự tin phần nào nhờ thành tích tổng thể tại Ngoại hạng Anh trước Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge, khi thắng 13 trong 33 trận, hòa 10 và thua 10.

Trong 21 năm qua, kể từ chức vô địch gần nhất của Arsenal mùa 2003/04, Chelsea cũng nắm ưu thế với 17 chiến thắng trong 42 lần gặp Arsenal, so với 13 trận thắng của “Pháo thủ” và 12 trận hòa.

HLV Arteta từng trải qua thất bại khi lần đầu tiên dẫn dắt Arsenal đối đầu Chelsea trong trận thứ hai cầm quân vào tháng 12/2019, khi Jorginho và Tammy Abraham ghi bàn trong 7 phút cuối để giúp Chelsea thắng ngược 2-1.

Kể từ đó, HLV Arteta đã thắng 7 trong 11 lần gặp Chelsea, giúp ông có tỷ lệ thắng 58,3%, đứng thứ ba trong số các HLV Ngoại hạng Anh từng đối đầu “The Blues” từ 10 lần trở lên, chỉ xếp sau Pep Guardiola (61,1%) và Kenny Dalglish (76,9%).

Phong độ gần đây của Chelsea và Arsenal



Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

28/11/2025 23:28 PM (GMT+7)
