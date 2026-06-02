Tennis đỉnh cao Roland Garros: "Rafa mới" đấu ứng viên số 1 Zverev, Fonseca viết tiếp cổ tích

Trận đấu giữa Jodar và Zverev sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Rafael Jodar - Alexander Zverev: Khoảng 19h, 2/6 (tứ kết đơn nam Roland Garros)

Jodar đang là hiện tượng lớn nhất Roland Garros 2026. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha lần đầu dự giải nhưng đã tiến thẳng vào tứ kết sau hàng loạt chiến thắng gây chấn động, nổi bật là hai cuộc ngược dòng nghẹt thở trước Alex Michelsen và Pablo Carreno Busta.

Jodar sẽ tạo ra địa chấn thực sự nếu đánh bại được Zverev

Tuy nhiên, thử thách lần này của Jodar được đánh giá khó khăn hơn rất nhiều. Đối thủ của anh là Zverev, hạt giống số 2 và cũng là ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch sau khi Djokovic và Sinner cùng rời giải. Tay vợt người Đức đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định khi chưa thua quá một set nào từ đầu giải và vừa dễ dàng vượt qua Jesper De Jong ở vòng 4.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau. Jodar sở hữu sự hưng phấn, nền tảng sân đất nện cùng tinh thần chiến đấu đáng nể, nhưng Zverev lại vượt trội về kinh nghiệm Grand Slam, khả năng giao bóng và bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Sau khi phải căng sức qua hai trận liên tiếp kéo dài 5 set, thể lực của tài năng trẻ Tây Ban Nha cũng là dấu hỏi lớn.

Nếu duy trì được phong độ thăng hoa, Jodar hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Dẫu vậy, sự ổn định và đẳng cấp của Zverev nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-1.

Jakub Mensik - Joao Fonseca: Khoảng 01h15, 3/6 (tứ kết đơn nam Roland Garros 2026)

Roland Garros 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ mới, và cuộc chạm trán giữa Jakub Mensik và Joao Fonseca chính là màn so tài tiêu biểu nhất. Hai tài năng trẻ hàng đầu ATP Tour đều lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam và đang đứng trước cơ hội lịch sử để tiến gần hơn tới trận chung kết trong mơ tại Paris.

Mensik (bên trái) gặp thử thách thực sự là Fonseca (bên phải)

Mensik vừa trải qua trận đấu đầy cảm xúc trước Andrey Rublev. Tay vợt CH Czech thắng hai set đầu nhưng phải rất vất vả mới khép lại trận đấu sau 5 set căng thẳng. Trước đó, anh cũng lần lượt vượt qua Alex De Minaur và Mariano Navone để chứng minh sự trưởng thành đáng kể trên mặt sân đất nện.

Tuy nhiên, tâm điểm của nhánh đấu lúc này thuộc về Joao Fonseca. Thần đồng 19 tuổi người Brazil đang có giải đấu bùng nổ nhất sự nghiệp khi liên tiếp đánh bại Novak Djokovic và chuyên gia sân đất nện Casper Ruud. Đặc biệt, chiến thắng ngược dòng trước Djokovic từ thế bị dẫn 0-2 set đã biến Fonseca trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Paris những ngày qua.

Đây là màn tái đấu giữa hai gương mặt tiêu biểu của thế hệ Next Gen. Mensik sở hữu những cú giao bóng uy lực cùng lối đánh tấn công trực diện, trong khi Fonseca được đánh giá toàn diện hơn trên sân đất nện nhờ khả năng phòng ngự, di chuyển và xây dựng điểm số cực kỳ thông minh.

Cả hai đều đã tiêu tốn rất nhiều thể lực từ đầu giải, nhưng lợi thế tâm lý đang nghiêng về Fonseca sau hai chiến thắng vang dội trước Djokovic và Ruud. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, tay vợt Brazil hoàn toàn có thể tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros năm nay.

Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 3-1.

Hai trận tứ kết đơn nữ hấp dẫn trong ngày 2/6 Tâm điểm là cuộc nội chiến giữa hai tay vợt Ukraine giữa Elina Svitolina và Marta Kostyuk (17h30, 2/6). Kostyuk đang sở hữu chuỗi 16 trận thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng gây sốc trước Iga Swiatek ở vòng 4. Trong khi đó, Svitolina cũng đạt phong độ cực cao với 10 trận thắng liên tiếp sau màn ngược dòng trước Belinda Bencic. Hai tay vợt đang hòa nhau 1-1 trong đối đầu và hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng, căng thẳng. Dự đoán kết quả: Svitolina thắng 2-1. Ở trận tứ kết còn lại, Mirra Andreeva sẽ chạm trán Sorana Cirstea (16h, 2/6). Tài năng trẻ người Nga tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở tứ kết Roland Garros. Bên kia chiến tuyến, Cirstea đang viết nên câu chuyện đẹp ở mùa giải cuối sự nghiệp khi lần đầu trở lại tứ kết Roland Garros sau 17 năm. Dù Andreeva được đánh giá cao hơn, kinh nghiệm và khát khao của tay vợt Romania có thể khiến trận đấu trở nên khó lường. Dự đoán kết quả: Andreeva thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis Roland Garros ngày 2/6

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - tứ kết Thứ ba, 02/06/2026 19:00 Rafael Jodar Alexander Zverev On Sports News Thứ tư, 03/06/2026 01:15 Jakub Mensik Joao Fonseca On Sports News Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nữ - tứ kết Thứ ba, 02/06/2026 16:00 Mirra Andreeva Sorana Cirstea 17:30 Elina Svitolina Marta Kostyuk