Tay cơ Trung Quốc "thổi bay" số 1 bi-a thế giới Trump, lập cú ăn 3 lịch sử

Không còn là hiện tượng, Zhao Xintong giờ đây trở thành thế lực thực sự của làng snooker thế giới. Trong trận chung kết Tour Championship 2026 (hôm 5/4 tại Anh), tay cơ người Trung Quốc đã “thổi bay” số 1 thế giới Judd Trump với tỷ số cách biệt 10-3, khép lại tuần thi đấu hoàn hảo bằng danh hiệu trị giá 150.000 bảng Anh.

Zhao Xintong (bên phải) hạ Trump (bên trái) theo kịch bản không ai ngờ

Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa một chức vô địch, mà còn giúp Zhao hoàn tất cú ăn 3 danh giá của hệ thống Players Series, điều trước đó chỉ có những huyền thoại như Ronnie O'Sullivan hay Neil Robertson làm được.

Chung kết một chiều: Khi “cơn lốc” cuốn phăng tất cả

Trận đấu được chờ đợi như màn so tài đỉnh cao giữa nhà vô địch thế giới và tay cơ số 1 hành tinh. Nhưng thực tế trên bàn đấu lại diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác.

Ngay từ những frame đầu, Zhao Xintong đã thể hiện phong độ “hủy diệt” với lối chơi tấn công tốc độ cao, chuẩn xác đến lạnh lùng. Những cú đánh xa (long pot) gần như tuyệt đối, kết hợp với khả năng kiểm soát bi trắng hoàn hảo giúp anh nhanh chóng vươn lên dẫn trước.

Dù Judd Trump nỗ lực bám đuổi và có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống 3-5, nhưng đó cũng là tất cả những gì tay cơ người Anh làm được.

Phiên thi đấu buổi tối chứng kiến màn “hủy diệt” thực sự, Zhao thắng liền 5 frame (ván), khép lại trận chung kết với tỷ số 10-3 đầy áp đảo. Một chiến thắng không chỉ thuyết phục mà còn mang tính khẳng định vị thế.

Hành trình hủy diệt

Nếu trận chung kết đã là một màn thị uy, thì hành trình đến ngôi vương của Zhao Xintong còn đáng sợ hơn.

Trước đó, anh đè bẹp John Higgins 10-1 ở bán kết, thắng thuyết phục ở tứ kết và kết thúc giải đấu với tổng cộng chỉ thua 4 frame. Một hiệu suất gần như hoàn hảo, điều hiếm thấy ngay cả ở những tay cơ hàng đầu.

Đáng chú ý, Zhao vẫn duy trì thành tích toàn thắng 100% trong các trận chung kết được xếp hạng, con số nói lên bản lĩnh đáng kinh ngạc của tay cơ sinh năm 1997.

Chiến thắng lịch sử cho cơ thủ 29 tuổi

Cú “ăn 3” lịch sử và lời khẳng định quyền lực

Với danh hiệu tại Tour Championship 2026, Zhao Xintong chính thức hoàn tất bộ ba danh hiệu gồm World Grand Prix, Players Championship và Tour Championship.

Đây là “cú ăn 3” trọn vẹn của Players Series, cột mốc mà lịch sử snooker hiện đại chỉ ghi nhận rất ít cái tên chạm tới.

Sau trận đấu, Zhao không giấu được cảm xúc khi chia sẻ rằng Judd Trump chính là thần tượng của mình. Nhưng trên bàn đấu tại Manchester, anh đã vượt qua thần tượng theo cách không thể ấn tượng hơn.

Chiến thắng như lời tuyên bố đanh thép, Zhao Xintong chính là cái tên đáng sợ nhất của snooker hiện tại. Trong bối cảnh những tượng đài như Ronnie O'Sullivan dần bước qua đỉnh cao, còn thế hệ trung gian thiếu sự ổn định, sự bùng nổ của Zhao mang đến một “cơn lốc” mới, trẻ trung, táo bạo và đầy hủy diệt.

Nếu duy trì phong độ này, kỷ nguyên của Zhao Xintong có thể chỉ mới… bắt đầu.