Trực tiếp chuyển nhượng 3/6: Man City chi hơn 100 triệu bảng cho Rogers, MU nhắm Eze
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Theo thông tin từ nhà báo Graeme Bailey, Man City đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers (Aston Villa), bên cạnh Arsenal, Chelsea, Bayern Munich, PSG. Thậm chí, đại diện thành Manchester sẵn sàng chi số tiền vượt qua 100 triệu bảng mà họ từng bỏ ra cho thương vụ Jack Grealish cũng từ Aston Villa vào năm 2021. Hiện tại, hợp đồng giữa Rogers và đội chủ sân Villa Park còn thời hạn tới năm 2031.
Theo AS, Real Madrid đang nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate trước khi World Cup 2026 khởi tranh (12/6). Được biết, cầu thủ vừa chia tay Liverpool sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, kèm điều khoản gia hạn 1 năm với "Đội bóng Hoàng gia".
Theo Football Insider, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ David Eze, ngôi sao của học viện Man City. Thần đồng 16 tuổi gây ấn tượng mạnh mẽ ở các cấp độ trẻ, từng đeo băng đội trưởng U16 Anh và đang trở thành mục tiêu cạnh tranh giữa Liên đoàn Bóng đá Anh và Ireland.
Dự kiến, MU sẽ đàm phán trước thời điểm Eze đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man City khi tròn 17 tuổi, tương tự như cách họ từng chiêu mộ Chido Obi-Martin từ Arsenal. Nhiều khả năng, "Quỷ đỏ" hứa hẹn trao cho anh vai trò quan trọng trong đội U18 do HLV Darren Fletcher dẫn dắt.
Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Chelsea đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu để chiêu mộ hậu vệ trái Andrea Cambiaso của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tương lai của hậu vệ Marc Cucurella ở sân Stamford Bridge không chắc chắn. Nhiều thông tin cho rằng ngôi sao người Tây Ban Nha muốn ra đi sau mùa giải đáng quên và đang được Atletico Madrid, Barcelona, Man City săn đón.
Theo nguồn tin của Football Insider, MU cuối cùng đã sẵn sàng chấp nhận bán Marcus Rashford với mức phí thấp hơn đáng kể cho Barcelona trong kỳ chuyển...
-02/06/2026 23:56 PM (GMT+7)