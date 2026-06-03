Trực tiếp chuyển nhượng 3/6: Man City chi hơn 100 triệu bảng cho Rogers, MU nhắm Eze

MU tính "cuỗm" sao trẻ Eze của Man City

Theo Football Insider, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ David Eze, ngôi sao của học viện Man City. Thần đồng 16 tuổi gây ấn tượng mạnh mẽ ở các cấp độ trẻ, từng đeo băng đội trưởng U16 Anh và đang trở thành mục tiêu cạnh tranh giữa Liên đoàn Bóng đá Anh và Ireland.

Dự kiến, MU sẽ đàm phán trước thời điểm Eze đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man City khi tròn 17 tuổi, tương tự như cách họ từng chiêu mộ Chido Obi-Martin từ Arsenal. Nhiều khả năng, "Quỷ đỏ" hứa hẹn trao cho anh vai trò quan trọng trong đội U18 do HLV Darren Fletcher dẫn dắt.