Bao Phương Vinh thắng cơ thủ cao hơn 2m, Quyết Chiến gặp thử thách tại bi-a World Cup

Tại lượt trận vòng loại cuối giải carom 3 băng Bogota World Cup 2026 kết thúc sáng ngày 10/4 ở Colombia, Việt Nam có 3 đại diện tranh tài là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Nguyễn Trần Thanh Tự.

Bao Phương Vinh thi đấu ấn tượng

Tại bảng C, Bao Phương Vinh mở màn bằng chiến thắng trước Alejandro Santiago với tỉ số 40-26 sau 20 lượt cơ, trong đó có 2 series 11 điểm và 8 điểm. Ở lượt trận quyết định, Phương Vinh tiếp tục vượt qua Sam Van Etten, tay cơ người Hà Lan có chiều cao lên đến 2m02 với điểm số 40-31 sau 21 lượt cơ, qua đó giành ngôi nhất bảng.

Ở bảng E, Chiêm Hồng Thái thắng 40-18 sau 17 lượt cơ trước Rui Manuel Costa. Tuy nhiên, cơ thủ sinh năm 1999 để thua Muammer Rahmet với cách biệt 32-40 sau 23 lượt cơ. Dù chỉ đứng nhì bảng nhưng với hiệu suất ghi điểm rất cao lên đến 1,8 điểm/lượt cơ, Chiêm Hồng Thái vẫn có suất đi tiếp dành cho 1 trong 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Quyết Chiến sớm gặp Thanh Lực tại vòng chính World Cup

Nguyễn Trần Thanh Tự bị loại tại bảng K sau khi lần lượt để thua trước Mikael Devogelaere và Torbjorn Blomdahl.

Như vậy, sẽ có 4 đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chính Bogota World Cup 2026 gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái (vượt qua vòng loại), Trần Thanh Lực và Trần Quyết Chiến (hạt giống). Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến và Thanh Lực sẽ cùng nằm tại bảng F với hai tay cơ vượt qua vòng loại. Vòng chính Bogota World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 22h ngày 10/4 đến khoảng 10h sáng ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam).