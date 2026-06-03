Dàn sao ĐT Anh "méo mặt" vì nắng nóng, lộ đội hình đá chính ở World Cup

Dàn sao ĐT Anh "méo mặt" tập luyện dưới thời tiết nắng nóng

ĐT Anh đã có buổi tập đầu tiên tại Mỹ sau khi đặt chân tới bang Florida hôm qua để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026 (12/6 - 20/7).

Harry Kane cùng các đồng đội hiện đóng quân tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Belgrove Resort & Spa ở Palm Beach. Đội sẽ lưu lại đây trước khi chuyển đến đại bản doanh chính tại Kansas City trong tuần tới.

ĐT Anh vất vả làm quen với thời tiết nắng nóng ở Mỹ

Trong buổi tập mở, HLV Thomas Tuchel yêu cầu các cầu thủ vận động với cường độ cao dưới nền nhiệt khoảng 32°C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt được xem là cơ hội để các tuyển thủ làm quen với môi trường thi đấu mà họ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt trong suốt giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ.

Phần lớn trong danh sách 26 cầu thủ đều tham gia tập luyện. Tuy nhiên, bộ tứ ngôi sao Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke và Eberechi Eze, cùng thủ môn Dean Henderson của Crystal Palace vẫn đang trong thời gian nghỉ phép sau khi tham dự chung kết cúp châu Âu.

Ngoài ra, các cầu thủ được triệu tập bổ sung cho giai đoạn tập huấn gồm Alex Scott, Jason Steele, Rio Ngumoha, Josh King và Ethan Nwaneri cũng đã hội quân cùng đội tuyển.

Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ đá trận giao hữu với New Zealand tại sân Raymond James (Tampa Bay) vào ngày 7/6. Sau đó, họ gặp Costa Rica tại Orlando ngày 10/6 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào World Cup.

Sau đợt tập huấn ở Florida, “Tam Sư” sẽ chuyển đến Kansas City. Dù vậy, không trận đấu nào của họ tại World Cup diễn ra ở bang Missouri.

Đội tuyển Anh sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Croatia tại Arlington (Texas) ngày 17/6. Tiếp đó là trận gặp Ghana tại Foxborough ngày 23/6 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Panama ở New Jersey.

Số áo tuyển Anh bị tiết lộ, hé lộ đội hình đá chính tại World Cup 2026

Mới đây, danh sách số áo của ĐT Anh tại World Cup 2026 đã được FIFA công bố trước khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chính thức xác nhận. Những lựa chọn của HLV Thomas Tuchel được cho là đã phần nào phản ánh bộ khung đội hình mà ông dự định sử dụng tại giải đấu, với thứ tự ưu tiên lần lượt từ số 1 đến số 11.

Cụ thể, thủ môn Jordan Pickford tiếp tục nhận áo số 1 và gần như chắc chắn giữ suất bắt chính. Đây là giải đấu lớn thứ 5 của ngôi sao thuộc biên chế Everton trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bellingham, Rashford sẽ chiếm suất đá chính trên hàng công ĐT Anh cùng Harry Kane?

Một chi tiết đáng chú ý là Ezri Konsa và Nico O'Reilly lần lượt được trao áo số 2 và số 3. Điều này làm dấy lên khả năng cả hai có thể trở thành những lựa chọn hàng đầu của Tuchel ở vị trí hậu vệ biên.

Trong khi đó, Reece James – người được nhiều chuyên gia dự đoán đá chính ở hành lang phải – lại mang áo số 24. Tuy nhiên, đây vốn là số áo quen thuộc của anh tại Chelsea nên chưa thể xem là dấu hiệu rõ ràng về vị trí trong đội hình.

Ở tuyến giữa, Declan Rice nhận áo số 4, còn Elliot Anderson mang áo số 8. Phong độ ấn tượng ở cấp CLB mùa giải vừa qua nhiều khả năng giúp họ chiếm 2 suất tiền vệ trung tâm.

Harry Kane tiếp tục giữ áo số 9. Marc Guehi được trao áo số 6, còn Bukayo Saka mang áo số 7 – số áo thường gắn với những cầu thủ tấn công chủ lực bên cánh phải.

Đáng chú ý hơn cả là việc Jude Bellingham nhận áo số 10. Ở vị trí tiền vệ tấn công, Bellingham đang cạnh tranh với Morgan Rogers và Eberechi Eze. Tuy nhiên, hai cầu thủ này chỉ lần lượt nhận áo số 17 và 21.

Với John Stones, dù liên tục gặp chấn thương và thi đấu hạn chế trong hai mùa giải gần đây, việc nhận áo số 5 cho thấy anh nhiều khả năng vẫn được Tuchel tin tưởng đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự cùng Marc Guehi.

Tại cánh trái, Marcus Rashford đang cạnh tranh suất đá chính với Anthony Gordon. Cầu thủ khoác áo Barca dưới dạng cho mượn mùa giải vừa qua được trao áo số 11, trong khi Gordon - bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro của Barca - nhận áo số 18.

Ở vị trí thủ môn dự bị, Dean Henderson nhận áo số 13, cao hơn James Trafford (số 23), qua đó cho thấy Henderson hiện là lựa chọn số 2 sau Pickford.