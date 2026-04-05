Cơ thủ 17 tuổi làm nên lịch sử cho bi-a Việt Nam, hai chú cháu cùng dự World Cup

📜 Cơ thủ 17 tuổi làm nên lịch sử cho bi-a Việt Nam

Vòng tuyển chọn 2 giải carom 3 băng Cúp Thế Giới 2026 (TP.HCM World Cup 2026) thu hút hơn 240 VĐV tranh tài, diễn ra từ ngày 1-5/4 tại CLB Billiards Bà Chiểu 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM). Giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức nhằm tuyển chọn ra 8 suất đại diện Việt Nam (trừ các hạt giống đã có trên bảng xếp hạng thế giới) tham dự TP.HCM World Cup 2026 tổ chức từ 18-24/5.

Cơ thủ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí có suất dự World Cup

Ở lượt trận quyết định tranh suất dự World Cup diễn ra vào chiều ngày 5/4, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí tạo cú sốc lớn khi giành chiến thắng trước người đàn anh kỳ cựu Nguyễn Như Lê.

Trước khi trận đấu diễn ra, cán cân sức mạnh nghiêng hẵn về Như Lê khi cơ thủ này thể hiện một phong độ “hủy diệt” suốt từ đầu giải.

Trước Như Lê, Minh Trí nhập cuộc tự tin, tung series 7 điểm để dẫn trước 15-4 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Như Lê cũng đáp trả với đường cơ 7 điểm, rút ngắn cách biệt còn 14-18. Dù vậy, tài năng 17 tuổi vẫn thi đấu bình tĩnh để giữ vững lợi thế, thắng 30-19 sau 19 lượt cơ.

Hai chú cháu Ngọc Trị, Minh Trí cùng có suất dự World Cup

Không chỉ lần đầu có vé dự World Cup sau 4 năm tập luyện chuyên nghiệp, Minh Trí còn trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá thế giới.

“Tôi vẫn chưa hết hồi hộp và đang rất hạnh phúc khi vượt qua người đàn anh rất giỏi là Như Lê để lần đầu dự World Cup. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện trong thời gian tới để có thể thi đấu thật tốt ở World Cup”, Minh Trí chia sẻ.

Hai chú cháu cùng dự World Cup

Đáng chú ý, ở cùng lượt trận tranh suất này, cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trị đã có chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phạm Quốc Thích. Ngọc Trị vừa là chú ruột cũng là người dạy bi-a cho Nguyễn Minh Trí. Kết quả này chứng kiến cả hai chú cháu cùng dự TP.HCM World Cup năm nay.

Tống Văn Đào lần đầu dự World Cup

Vòng tuyển chọn 2 còn chứng kiến nhiều đại diện khác của Việt Nam lần đầu có suất dự World Cup. Ấn tượng bậc nhất phải kể đến Nguyễn Viết Thụ. Ở lượt trận quyết định, sau khi bị Cao Phan Triết Luận dẫn 29-22, Viết Thụ xuất sắc có series 8 điểm để thắng ngược 30-29.

Cơ thủ Hồ Quan Thái hay Tống Văn Đào cũng lần đầu đến đấu trường World Cup sau khi lần lượt thắng Trần Văn Ngân và Phạm Đình Sô. Các cơ thủ có suất dự giải thế giới còn lại là Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng và Võ Quốc Thắng.