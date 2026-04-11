Chiêm Hồng Thái & Thanh Lực tiến sâu tại bi-a World Cup, Quyết Chiến nhận tin ngỡ ngàng
(Tin thể thao, tin bi-a) Chiêm Hồng Thái xuất sắc đi tiếp trong bảng đấu có số 2 thế giới Dick Jaspers. Trần Quyết Chiến bị loại đáng tiếc vì thua hiệu số phụ.
🎉 Chiêm Hồng Thái cùng số 2 thế giới đi tiếp, Bao Phương Vinh bị loại
Tại lượt trận vòng bảng chính thức giải carom 3 băng Bogota World Cup 2026 kết thúc sáng ngày 11/4 ở Colombia, Billiards Việt Nam vui buồn lẫn lộn khi có 2 đại diện đi tiếp vào vòng knock-out và 2 cơ thủ phải dừng bước.
Kết quả 2 bảng đấu của các cơ thủ Việt Nam
Tại bảng B, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh nằm cùng bảng với siêu sao đang xếp hạng 2 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) và Huberney Catano (Colombia)
Ở trận nội chiến mở màn, Chiêm Hồng Thái thắng 40-25 trước Bao Phương Vinh. Dù để thua 25-40 trước Dick Jaspers, Hồng Thái trở lại bằng chiến thắng 40-34 trước Huberney Catano ở lượt đấu quyết định. Trong khi đó, Dick Jaspers toàn thắng cả 3 trận còn Bao Phương Vinh thua cả 3 trận.
Chiêm Hồng Thái vào vòng knock-out
Với kết quả này, Dick Jaspers (nhất bảng) cùng Chiêm Hồng Thái (nhì bảng) giành vé vào vòng loại trực tiếp còn Huberney Catano và Bao Phương Vinh bị loại.
✅ Trần Thanh Lực vào vòng trong, Quyết Chiến thua hiệu số phụ
Kịch bản có phần lặp lại ở bảng F khi Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực nằm cùng một bảng, đối đầu với Mikael Devogelaere (Pháp) và Luis Martinez (Colombia).
Trần Thanh Lực đi tiếp
Ở trận đầu tiên, Thanh Lực vượt qua Quyết Chiến với cách biệt 40-24. Sau đó, Thanh Lực thua 39-40 trước Luis Martinez và thắng 40-29 trước Mikael Devogelaere. Cao trào diễn ra khi cả Trần Quyết Chiến (thắng Luis Martinez và Mikael Devogelaere) cũng như Luis Martinez (thắng Thanh Lực và Mikael Devogelaere) đều có 2 chiến thắng.
Tuy nhiên, xét theo hiệu suất ghi điểm, Luis Martinez (1,946 điểm/lượt cơ) và Trần Thanh Lực (1,630 điểm/lượt cơ) giành vé đi tiếp còn Trần Quyết Chiến (1,575 điểm/lượt cơ) bị loại.
Quyết Chiến bị loại
Tại vòng loại trực tiếp 1/8 bắt đầu từ 0h ngày 12/4, Chiêm Hồng Thái sẽ so tài “quái kiệt” lừng danh Jeremy Bury (Pháp). Trong khi đó, Trần Thanh Lực đối đầu Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) vào lúc 2h30. Ngoài ra, 2 lượt trận vòng tứ kết sẽ thi đấu lúc 5h và 7h30 sáng cùng ngày.
