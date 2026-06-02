Trực tiếp tennis Jodar - Zverev: Trận chiến khó lường (Roland Garros)

Zverev, hạt giống số 2 và cũng là ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch sau khi Djokovic và Sinner cùng rời giải. Tay vợt người Đức đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định khi chưa thua quá một set nào từ đầu giải và vừa dễ dàng vượt qua Jesper De Jong ở vòng 4.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau. Jodar sở hữu sự hưng phấn, nền tảng sân đất nện cùng tinh thần chiến đấu đáng nể, nhưng Zverev lại vượt trội về kinh nghiệm Grand Slam, khả năng giao bóng và bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Sau khi phải căng sức qua hai trận liên tiếp kéo dài 5 set, thể lực của tài năng trẻ Tây Ban Nha cũng là dấu hỏi lớn.