Thanh Lực ngược dòng chấn động trước siêu sao bi-a hạng 2 thế giới, vào bán kết World Cup

🎉 Thanh Lực ngược dòng nghẹt thở trước siêu sao Dick Jaspers

Tại lượt trận tứ kết giải carom 3 băng Bogota World Cup 2026 diễn ra vào sáng ngày 21/4 ở Colombia, cơ thủ Trần Thanh Lực đối đầu với siêu sao lừng danh đang xếp hạng 2 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan).

Thanh Lực thắng Dick Jaspers, vào bán kết World Cup

Với một series 5 điểm, Thanh Lực khởi đầu tốt hơn để dẫn trước 15-6. Liền sau đó, Dick Jaspers chứng tỏ đẳng cấp với một đường cơ 10 điểm, cân bằng tỉ số 16-16. Siêu sao người Hà Lan có thêm một cú đánh 3 điểm để dẫn 21-18. Lần này, đến lượt Thanh Lực đáp trả với series 8 điểm để có lợi thế 26-21 sau hiệp đầu.

Bước sang hiệp 2, Thanh Lực duy trì lợi thế dẫn trước nhưng chịu sự bám đuổi quyết liệt từ đối thủ. Cao trào của trận đấu đến khi Dick Jaspers có đường cơ 7 điểm, một lần nữa vượt qua Thanh Lực để dẫn 40-36. Khi đang bị dẫn 38-46, Thanh Lực có đường cơ 6 điểm, rút ngắn cách biệt còn 44-46.

Lúc này, Dick Jaspers có thêm 2 điểm để nâng tỉ số lên 48-44. Dù vậy, Thanh Lực bằng bản lĩnh thép đã nắn nót từng cú đánh, ghi thêm 6 điểm để thắng ngược 50-48 sau 33 lượt cơ. Chiến thắng khó tin của Thanh Lực đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả.

Trước đó ở lượt trận 1/8 diễn ra vào rạng sáng ngày 12/4, Thanh Lực có chiến thắng 50-32 sau 24 lượt cơ trước Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ)

Với những kết quả này, Thanh Lực giành quyền vào bán kết. Đối thủ của anh sẽ là cơ thủ số 1 nước Đức Martin Horn. Trận đấu diễn ra vào lúc 1h30 sáng ngày 13/4. Trong khi đó, trận chung kết sẽ thi đấu lúc 6h sáng cùng ngày.

😢 Chiêm Hồng Thái thắng “quái kiệt” vẫn bị loại

Cũng ở lượt trận vòng 1/8, Chiêm Hồng Thái có chiến thắng thuyết phục trước “quái kiệt” lừng danh Jeremy Bury (Pháp). Đây là trận đấu mà Hồng Thái nhập cuộc ấn tượng, ghi 16 điểm chỉ trong 3 lượt cơ đầu và dẫn trước 20-3 sau hiệp 1. Cơ thủ của Việt Nam với một series 9 điểm đã tạo thế trận áp đảo trong hiệp còn lại để thắng chung cuộc 50-21 sau 26 lượt cơ.

Chiêm Hồng Thái dừng bước trước số 1 thế giới

Tuy nhiên ở lượt trận tứ kết sau đó, Chiêm Hồng Thái dừng bước khi để thua cơ thủ số 1 thế giới Cho Myung Woo với cách biệt 30-50 sau 26 lượt cơ.