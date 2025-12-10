Ngã ngửa SEA Games: Cầu lông Thái Lan 7 lần chưa cần đánh đã có huy chương

Tại SEA Games 33 đang diễn ra ở Thái Lan (9-20/12), môn cầu lông tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt ở nội dung đồng đội. Không chỉ bởi các cặp đấu hấp dẫn, mà còn vì một “sự thật gây ngã ngửa”, tuyển cầu lông nữ Thái Lan 7 kỳ SEA Games liên tiếp… chưa phải đánh trận nào vẫn cầm chắc huy chương.

Pornpawee Chochuwong (hạng 6 thế giới) và các tuyển thủ nữ Thái Lan hướng tới tấm HCV cầu lông đồng đội

🎯 Vì sao chưa thi đấu đã có HCĐ?

Nội dung đồng đội môn cầu lông tại SEA Games từ lâu có một “đặc thù” ít người để ý, chỉ có 7 đội tuyển tham dự. Điều này khiến vòng tứ kết không thể đủ 4 cặp đấu như thông thường. Thay vào đó, BTC sẽ chia 7 đội thành: 3 cặp đấu tứ kết, 1 đội được đặc cách vào thẳng bán kết.

Đội tuyển được đặc cách này nghiễm nhiên cầm chắc ít nhất 1 huy chương đồng, bởi nội dung đồng đội không thi đấu tranh hạng 3.

Tuy nhiên, “tấm vé vàng” này không phải cho ai cũng được. Nó chỉ dành cho đội hạt giống số 1 và trong suốt hơn một thập kỷ qua, “ngai vàng” đó luôn thuộc đội tuyển nữ Thái Lan.

🏸 Chuỗi 7 kỳ SEA Games Thái Lan vào bán kết… không cần ra sân

Kể từ năm 2011, ngoại trừ SEA Games 2013 không tổ chức nội dung đồng đội nữ, thì ở tất cả các kỳ Đại hội có tranh tài (2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 và 2025) tuyển nữ Thái Lan đều được vào thẳng bán kết theo cơ chế đặc cách.

Điều đó đồng nghĩa, 7 kỳ SEA Games liên tiếp, họ chưa cần thi đấu trận nào đã chắc chắn có huy chương.

Việc này một lần nữa được báo chí Thái Lan nhắc lại rất thản nhiên. Ngày 7/12, tờ Bangkok Post đã gây chú ý khi đăng bài "Tuyển cầu lông nữ Thái Lan chắc chắn có huy chương đồng", dù thời điểm đó trận bán kết đồng đội nữ (8/12) còn chưa diễn ra. Nhưng theo cách tổ chức SEA Games, đó hoàn toàn là sự thật.

⭐ Không chỉ “may mắn”, Thái Lan xứng đáng

Dù được đặc cách, thành tích huy hoàng của tuyển nữ Thái Lan cho thấy họ xứng đáng với vị thế hạt giống số 1. Họ là đương kim vô địch 6 kỳ SEA Games liên tiếp trước 2025.

Tại SEA Games 33, họ tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Singapore 3-0 ở bán kết (8/12). Ngày 10/12, họ bước vào chung kết với Indonesia, hạt giống số 2, để hướng đến danh hiệu thứ 7 liên tiếp.

Với lực lượng đồng đều, chiều sâu đội hình mạnh, cùng nhiều tay vợt nằm trong top châu lục và thế giới, việc họ luôn đứng đầu nhóm hạt giống là điều không có gì phải tranh cãi.

Tính đến trước khai mạc 9/12 đã có 4 đội tuyển cầu lông giành HCĐ gồm tuyển Thái Lan, Singapore (nam) và Singapore, Malaysia (nữ). Đây là 4 đội đã dừng bước ở vòng bán kết cầu lông đồng đội hôm 8/12.