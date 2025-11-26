Lịch thi đấu môn cầu lông tại SEA Games 2025, lịch cầu lông Việt Nam mới nhất

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan tổ chức đủ 7 bộ huy chương cho môn cầu lông diễn ra từ 7-14/12. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành ít nhất một tấm huy chương, đánh dấu bước tiến mới trên bản đồ cầu lông khu vực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm quốc tế ngày càng dày, cầu lông Việt Nam kỳ vọng tạo dấu ấn đáng nhớ tại đấu trường này.

Thùy Linh hy vọng đoạn huy chương cá nhân ở SEA Games lần này

Đội tuyển đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm 2025, tập trung chuyên môn hướng tới SEA Games, với mục tiêu giành huy chương cá nhân. Lãnh đạo bộ môn khẳng định đang tập trung tối đa cho chuyên môn và thi đấu quốc tế để các tay vợt đạt phong độ tốt nhất.

Hiện Việt Nam có hai gương mặt sáng giá là Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát, từng giành vé dự Olympic Paris 2024, là niềm hy vọng lớn nhất ở các nội dung cá nhân. Tuy vậy, cả hai chưa từng giành huy chương cá nhân tại SEA Games, với thành tích tốt nhất của Thùy Linh là HCĐ đồng đội nữ SEA Games 31.

Lịch thi đấu cụ thể của môn cầu lông SEA Games 33 sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất...