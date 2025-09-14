Hoa khôi Thùy Linh đấu kịch tích sao cầu lông Trung Quốc ở chung kết Vietnam Open

Chiều ngày 14/9, Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) bước vào trận đấu chung kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đối thủ của Thùy Linh là Cai Yan Yan, tay vợt 25 tuổi người Trung Quốc đang xếp hạng 107 thế giới. Đáng chú ý, Cai Yan Yan từng lọt vào top 14 trên bảng xếp hạng cầu lông nữ thế giới và từng giành hạng Ba châu Á vào năm 2019.

Thùy Linh lỡ hẹn với chiến tích 4 lần liên tiếp vô địch Vietnam Open

Tận dụng chiều cao nổi bật cùng sải chân dài, Cai Yan Yan di chuyển linh hoạt, thực hiện những pha điều cầu với độ khó cao. Tay vợt người Trung Quốc sớm vượt lên dẫn trước 7-2. Bị đối thủ dẫn trước với khoảng cách lớn, Thùy Linh thi đấu vững vàng, dần rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 15-16. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Thùy Linh không có được sự chính xác ở các pha dứt điểm và để thua 17-21 trong set đầu.

Thùy Linh khởi đầu set 2 với quyết tâm rất cao. Cô thi đấu chủ động, tấn công bằng những đường cầu giàu kỹ thuật để vượt lên dẫn trước với khoảng 4 điểm. Tuy nhiên sau đó, Cai Yan Yan rút ngắn dần cách biệt trước khi san hòa tỉ số 17-17. Mặc dù đã 2 lần cứu được điểm championship point, Thùy Linh vẫn để thua 21-23, qua đó thua chung cuộc 0-2.

Với kết quả này, Thùy Linh chỉ giành ngôi á quân tại Vietnam Open 2025, qua đó để lỡ cơ hội lập chiến tích 4 lần liên tiếp vô địch giải. Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ lên đường tham dự giải cầu lông quốc tế China Master 2025 diễn ra ở Trung Quốc từ ngày 19-21/9 tới.