Hot-girl cầu lông Thùy Linh bỏ cuộc ở giải Trung Quốc, chơi tiếp sẽ gặp điều tồi tệ

⛑️ Thùy Linh phải dừng lại vì có thể gặp chấn thương nặng

Người hâm mộ cầu lông Việt Nam vừa trải qua cú sốc khi Nguyễn Thùy Linh, tay vợt nữ số 1 nước nhà phải dừng bước ngay vòng 1 giải China Masters 2025 do chấn thương, khép lại hành trình tại giải chỉ sau hơn 20 phút thi đấu.

Nếu thi đấu tiếp đôi chân Thùy Linh có thể quá tải, dẫn tới đứt dây chằng

Trong trận ra quân ở nội dung đơn nữ sáng 17/9, Thùy Linh (hạng 17 thế giới) chạm trán Yeo Jia Min (Singapore, hạng 15 thế giới). Set đầu chứng kiến sự quyết tâm và nỗ lực của tay vợt quê Phú Thọ, nhưng cô vẫn để thua sát nút 19-21. Sang set hai, khi vừa bị dẫn 0-3, Thùy Linh bất ngờ xin dừng trận. Sau khi trao đổi với trọng tài và gửi lời chúc mừng đối thủ, cô rời sân trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả Việt.

Chia sẻ sau trận đấu, Thùy Linh thẳng thắn: “Mấy ngày nay bàn chân và cổ chân của Linh rất đau buốt, khiến mình khó di chuyển bình thường. Bác sĩ cảnh báo nếu cố thi đấu có thể dẫn đến chấn thương nặng, thậm chí đứt dây chằng. Linh xin lỗi mọi người vì phải bỏ cuộc và sẽ cố gắng hồi phục để trở lại mạnh mẽ hơn”.

🎯 Lỡ cơ hội giành thêm nhiều điểm tại giải Super 750

China Masters 2025 là giải đấu Super 750 quan trọng, nơi Thùy Linh kỳ vọng tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng BWF. Việc bỏ cuộc sớm đồng nghĩa cô mất đi cơ hội tiến sâu và tạo dấu ấn tại một trong những giải đấu lớn nhất năm.

Đáng chú ý, chuyến thi đấu này Thùy Linh không có chuyên gia người Indonesia Hariawan Hong đồng hành. Theo các chuyên gia, giải đấu này Linh tham dự theo hình thức xã hội hóa, nên HLV ngoại tập trung cho kế hoạch chung của đội tuyển, không đi cùng.

Dù kết thúc giải trong tiếc nuối, người hâm mộ vẫn tin rằng ngôi sao cầu lông Việt Nam sẽ sớm hồi phục để trở lại mạnh mẽ hơn, nhất là khi trước mắt còn nhiều giải đấu quan trọng quyết định vị trí và cơ hội góp mặt ở những sân chơi tầm cỡ thế giới.

Với chấn thương hiện tại, không rõ Thùy Linh có thể tham dự các giải đấu tiếp theo ở châu Âu hay không. Trên trang cá nhân của Linh, cô nhận được nhiều lời động viên.

Một fan viết: "Là VĐV thể thao ai cũng muốn kết quả tốt nhất. Việc bị chấn thương trong tập luyện và thi đấu đều khó tránh khỏi. Phải tạm dừng để tránh chấn thương nặng hơn cũng là bản lĩnh khi cân nhắc. Chúc Linh sớm hồi phục để lấy lại phong độ tốt nhất”.

"Chúc bạn mau bình phục để cống hiến những trận cầu hấp dẫn", người tiếp theo viết.

Tài khoản thứ ba ủng hộ Linh: "Biết dừng lại đúng lúc là bản lĩnh. Con đường em theo đuổi đâu phải chỉ 1, 2 trận đơn lẻ".