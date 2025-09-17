Hot-girl cầu lông Thùy Linh vừa thăng hạng lịch sử, nhận tin dữ ở Trung Quốc

Thùy Linh phải rút lui khi đang chơi set 2 ở China Masters 2025

Diễn biến mới nhất vào sáng 17/9, Nguyễn Thùy Linh đã phải dừng bước ngay vòng 1 China Masters 2025 sau khi để thua tay vợt Singapore, Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới) với tỉ số 19-21 ở game đầu, rồi buộc phải rút lui ở game hai vì vấn đề sức khỏe.

Trận đấu khởi đầu cân bằng, Thùy Linh dẫn 19-18 nhưng mắc lỗi phông cầu quyết định, để đối thủ lội ngược dòng chiến thắng 21-19. Sang set hai, cô sớm bộc lộ sự bất ổn thể lực, liên tục ôm bụng và xin dừng trận khi bị dẫn 0-3. Đây là kết quả đáng tiếc cho tay vợt số 1 Việt Nam sau lịch thi đấu dày đặc từ Vietnam Open, nhưng việc bị loại sớm sẽ giúp Linh có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi sang châu Âu chuẩn bị cho loạt giải tiếp theo.

✨ Thùy Linh thăng hạng lịch sử

Ngày 16/9, Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) công bố bảng xếp hạng mới nhất, và tin vui đã đến với người hâm mộ cầu lông Việt Nam. Nguyễn Thùy Linh chính thức vươn lên hạng 17 đơn nữ thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô. Đây cũng là cột mốc chưa từng có trong lịch sử cầu lông nữ Việt Nam.

Thùy Linh nhận tin vui khi đang có mặt ở Trung Quốc dự giải China Masters 2025

Với 48.630 điểm, tay vợt số 1 Việt Nam tăng thêm một bậc khi vừa giành á quân tại giải cầu lông Vietnam Open 2025. Dù không bảo vệ được chức vô địch, Thùy Linh vẫn thăng hạng nhờ vào sự sa sút của tay vợt xếp trên, Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan) từ hạng 17 xuống 18.

Người hâm mộ kỳ vọng Thùy Linh sẽ tiếp tục viết tiếp kỳ tích, hướng tới mục tiêu lọt top 15, thậm chí xa hơn là top 10 thế giới.

Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng tiếp tục giữ vị trí tay vợt nam số 1 Việt Nam với hạng 61 thế giới. Còn Vũ Thị Trang và Lê Đức Phát lần lượt tụt hạng xuống vị trí 138 (đơn nữ) và 94 (đơn nam).

Thùy Linh chiếm chỗ của tay vợt Thái Lan

🔥 Chạm trán bạn thân Yeo Jia Min ở vòng 1

Ngay sau tin vui, Thùy Linh sẽ bước vào thử thách lớn tại China Masters 2025, giải đấu đẳng cấp World Tour Super 750 với tổng tiền thưởng hơn 32 tỷ đồng. Ở trận mở màn đơn nữ diễn ra lúc vào khoảng 10h30 ngày 17/9, Thùy Linh sẽ đối đầu với Yeo Jia Min, tay vợt số 1 Singapore, hiện xếp hạng 15 thế giới.

Cả hai đã nhiều lần chạm trán, trong đó Thùy Linh mới chỉ 1 lần giành chiến thắng. Đặc biệt, tại chung kết Germany Open 2025 hồi tháng 3, Yeo đã vượt qua Thùy Linh để đăng quang. Chính vì thế, cuộc tái đấu lần này được ví như màn so tài giữa “những người bạn thân” vốn đã quá hiểu lối chơi của nhau.