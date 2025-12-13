"Tia chớp" Thái Lan chạy 100m dưới 10 giây ở SEA Games được cả thế giới công nhận

Điền kinh Đông Nam Á vừa đón cột mốc lịch sử

Mới đây, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) chính thức xác nhận kỷ lục SEA Games của tài năng trẻ Thái Lan, Biu Puripol Boonson, người đầu tiên trong lịch sử Đại hội chạy 100m dưới 10 giây.

Boonson (áo xanh) là niềm tự hào của cả điền kinh Đông Nam Á

Trong ngày thi đấu 11/12 tại sân Supachalasai (Thái Lan), VĐV 19 tuổi đã khiến cả châu Á “dậy sóng” khi chạy 9 giây 94 ở vòng loại 100m, phá sâu kỷ lục SEA Games tồn tại từ năm 2009 (10 giây 17 giây của Suryo Agung Wibowo).

Thành tích này đồng thời là kỷ lục cá nhân, kỷ lục U20 châu Á và đưa Puripol vào nhóm những tài năng chạy nước rút triển vọng nhất thế giới.

Không chỉ tỏa sáng ở vòng loại, Puripol tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở chung kết khi đạt 9 giây 99, qua đó giành HCV SEA Games 33 và trở thành “Thần đồng tốc độ” làm rạng danh điền kinh Thái Lan.

Ngay sau màn trình diễn lịch sử, World Athletics ra thông báo công nhận thành tích, đồng thời nhấn mạnh Puripol là VĐV U20 chạy 100m nhanh thứ 5 trong lịch sử thế giới. Tổ chức này đặc biệt nhắc lại: “Puripol Boonson đã phá kỷ lục cá nhân và kỷ lục U20 châu Á với thông số 9 giây 94 giây. Cậu ấy thực sự là hiện tượng tốc độ của thế giới”.

5 cột mốc vĩ đại mà Puripol chạm tới

Báo Thairath khẳng định chiến thắng ở Supachalasai không chỉ giúp Puripol ghi dấu lịch sử SEA Games, mà còn đưa anh lên vị trí trang trọng trong top 5 VĐV chạy 100m nhanh nhất châu Á mọi thời đại.

Puripol lọt vào top 3 VĐV châu Á chạy 100m nhanh nhất lịch sử, người dẫn đầu là Su Bingtian (Trung Quốc) thành tích 9 giây 83 (2021) và người đứng sau là Femi Ogunode (Qatar) đạt 9 giây 91 (2015).

Tờ báo Thairath Thái Lan nhận định: “Puripol đã bước vào hàng ngũ những người nhanh nhất châu lục. Việc phá mốc 10 giây ở tuổi 19 cho thấy anh còn tiềm năng vươn xa hơn, thậm chí hướng đến đẳng cấp thế giới.”

Kỷ lục mới của Puripol giúp Thái Lan tự hào, và mang tính cột mốc cho toàn khu vực. Lần đầu tiên, SEA Games chứng kiến một VĐV đạt chuẩn đẳng cấp thế giới, điều mà trước đây chỉ xuất hiện ở các cường quốc điền kinh lớn của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Qatar.

Puripol Boonson đang viết lại lịch sử điền kinh Đông Nam Á, và hành trình từ đây của “thần đồng tốc độ” hứa hẹn còn mở ra nhiều cột mốc lớn hơn, từ châu Á đến thế giới.