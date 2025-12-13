MU mất 3 sao châu Phi, Amorim đau đầu "xếp hình" đua top 4 Ngoại hạng Anh

⏱️ Nỗi lo AFCON hiện hữu

MU vừa trở lại mạch chiến thắng khi đánh bại Wolverhampton 4-1 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Dù vậy, HLV Ruben Amorim có lẽ chẳng vui vẻ lâu bởi sắp tới, bộ ba ngôi sao gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Noussair Mazraoui sẽ tạm chia tay "Quỷ đỏ" để tham dự cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup hay AFCON diễn ra từ 21/12/2025 - 18/1/2026).

Theo thông báo từ FIFA, các CLB phải nhả người 1 tuần trước khi CAN Cup diễn ra để họ có thể hội quân từ ngày 15/12, đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể phục vụ đội bóng chủ quản tới hết loạt trận cuối tuần. Thậm chí, MU có thể mất bộ ba ngay cuộc chạm trán Bournemouth do trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Ba (3h, 16/12).

MU xoay xở ra sao khi thiếu Mbeumo, Mazraoui, Diallo?

Việc những nhân tố quan trọng vắng mặt trong giai đoạn cuối năm mang đến bài toán lớn cho HLV Amorim. Liệu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ làm gì trong bối cảnh MU cần duy trì phong độ và thành tích tốt - trước mắt là cuộc chạm trán Bournemouth - để cạnh tranh vị trí trong tốp đầu?

🛡️ Thay đổi ở hàng thủ

Một trong những vị trí cần xem xét đầu tiên là hàng thủ 3 người, nơi Mazraoui thường đảm nhận vai trò trung vệ lệch phải. Trên thực tế, Leny Yoro từng đá vị trí này cho đến khi mất suất vào tay đàn anh vì sa sút phong độ. Khi Mazraoui vắng mặt, Yoro nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát.

Trong khi đó, sao trẻ Ayden Heaven sẽ được trao cơ hội đá trung vệ giữa trong bối cảnh Harry Maguire lẫn Matthijs De Ligt gặp vấn đề thể lực. Cái tên khiến HLV Amorim yên tâm nhất có lẽ phải Luke Shaw ở vị trí trung vệ lệch trái.

🏃 Vấn đề nơi hàng công

Từng có thời điểm, sức mạnh tấn công của MU tập trung vào hành lang phải, nơi Diallo thi đấu cực kì ăn ý với Mbeumo trong vai trò wing-back (hậu vệ cánh tấn công. Khi anh vắng mặt, Diogo Dalot - người từng chơi ở cánh trái - có thể trở lại vị trí sở trường bên cánh phải và nhường hành lang đối diện cho Patrick Dorgu.

Mbeumo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất MU ở Ngoại hạng Anh mùa này (6 bàn), vì vậy việc thiếu vắng chân sút người Cameroon có thể ảnh hưởng tới sức tấn công của "Quỷ đỏ". Dù vậy, HLV Amorim có thể yên tâm khi Matheus Cunha vừa trở lại sau chấn thương.

Tiền đạo này có thể đá vị trí "số 10" cùng Mason Mount. Trong khi đó, Joshua Zirkzee hoặc Benjamin Sesko (nếu bình phục chấn thương) luân phiên đảm nhận vai trò tiền đạo cắm.

Đội hình tối ưu của MU ở trận gặp Bournemouth

🎯 Vai trò quan trọng của Mount - Fernandes

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Mason Mount đã thi đấu cực kì nổi bật. Trên hết, tiền vệ người Anh đang cho thấy sự ăn ý thủ quân Bruno Fernandes, thể hiện qua cách họ phối hợp ở trận thắng Wolverhampton 4-1.

Bộ đôi ngôi sao không đứng yên một chỗ mà liên tục hoán đổi vị trí: Khi Mount lùi xuống nhận đường chuyền bật nhả từ Cunha, Fernandes lập tức dâng cao. Ngược lại, nếu Bruno lùi xuống, Mount sẽ là người băng lên chiếm lĩnh không gian. Cách di chuyển của họ, cộng với sự hỗ trợ từ cặp wing-back khiến đối phương khó theo kèm, đồng thời làm rối loạn cấu trúc phòng ngự.

Khi sự hiểu ý giữa Mount và Bruno Fernandes ngày càng được cải thiện, MU có thể nhiều phương án tấn công nguy hiểm, đồng thời khỏa lấp phần nào sự thiếu vắng Mbeumo, Diallo.