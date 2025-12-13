Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga)

Laliga | 20h, 13/12 | Metropolitano Atletico Madrid 0 - 0 Valencia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Atletico Madrid vs Valencia Valencia Điểm Oblak Molina Pubill Lenglet Hancko Giuliano Simeone Koke Barrios Almada Alvarez Sorloth Điểm Agirrezabala Foulquier Copete Comert Correia Almeida Pepelu Gaya Lopez Duro Rioja Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Valencia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oblak, Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Almada, Alvarez, Sorloth Agirrezabala, Foulquier, Copete, Comert, Correia, Almeida, Pepelu, Gaya, Lopez, Duro, Rioja

Trở lại mạch thắng trong nước?

Atletico Madrid đã có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường trước khi thua 1-3 trước Barcelona, và vòng trước họ bất ngờ thua 0-1 trước Athletic Bilbao. 2 trận thua ở La Liga dù vậy chưa ảnh hưởng đến vị trí trong top 4 của Atletico, và họ giữa tuần này đã thắng trở lại khi đánh bại PSV 3-2 ở Champions League,

Atletico đang có thành tích tốt trên sân nhà với 22 điểm sau 8 trận, thủng lưới chỉ 6 bàn. Họ đã thắng Valencia trong cả 2 lượt La Liga mùa trước.

"Bầy Dơi" chỉ mong hòa

Valencia đang có chuỗi 5 trận bất bại nhưng hòa tới 4, nhưng trong số các đội họ cầm hòa có cả những đối thủ khá mạnh như Real Betis, Rayo Vallecano và Sevilla. Valencia sẽ đến Madrid với hy vọng hòa là đủ, bởi họ mới giành 3 điểm sau 7 trận sân khách và ghi 4 bàn, thành tích tệ thứ hai toàn La Liga.