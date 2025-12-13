Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid La liga 2025-26

(20h, 13/12, vòng 17 La Liga) Atletico đã thua liền 2 vòng ở La Liga nhưng họ có cơ hội dứt mạch thua để an toàn trong top 4.

  

Laliga | 20h, 13/12 | Metropolitano

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga) - 1
Valencia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga) - 1
Oblak, Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Almada, Alvarez, Sorloth
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga) - 1
Agirrezabala, Foulquier, Copete, Comert, Correia, Almeida, Pepelu, Gaya, Lopez, Duro, Rioja

Trở lại mạch thắng trong nước?

Atletico Madrid đã có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường trước khi thua 1-3 trước Barcelona, và vòng trước họ bất ngờ thua 0-1 trước Athletic Bilbao. 2 trận thua ở La Liga dù vậy chưa ảnh hưởng đến vị trí trong top 4 của Atletico, và họ giữa tuần này đã thắng trở lại khi đánh bại PSV 3-2 ở Champions League,

Atletico đang có thành tích tốt trên sân nhà với 22 điểm sau 8 trận, thủng lưới chỉ 6 bàn. Họ đã thắng Valencia trong cả 2 lượt La Liga mùa trước.

"Bầy Dơi" chỉ mong hòa

Valencia đang có chuỗi 5 trận bất bại nhưng hòa tới 4, nhưng trong số các đội họ cầm hòa có cả những đối thủ khá mạnh như Real Betis, Rayo Vallecano và Sevilla. Valencia sẽ đến Madrid với hy vọng hòa là đủ, bởi họ mới giành 3 điểm sau 7 trận sân khách và ghi 4 bàn, thành tích tệ thứ hai toàn La Liga.

Theo Q.D

13/12/2025 12:21 PM (GMT+7)
Tin liên quan
