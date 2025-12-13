Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Valencia: Chặn đà khủng hoảng (La Liga)
(20h, 13/12, vòng 17 La Liga) Atletico đã thua liền 2 vòng ở La Liga nhưng họ có cơ hội dứt mạch thua để an toàn trong top 4.
Laliga | 20h, 13/12 | Metropolitano
Điểm
Oblak
Molina
Pubill
Lenglet
Hancko
Giuliano Simeone
Koke
Barrios
Almada
Alvarez
Sorloth
Điểm
Agirrezabala
Foulquier
Copete
Comert
Correia
Almeida
Pepelu
Gaya
Lopez
Duro
Rioja
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trở lại mạch thắng trong nước?
Atletico Madrid đã có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường trước khi thua 1-3 trước Barcelona, và vòng trước họ bất ngờ thua 0-1 trước Athletic Bilbao. 2 trận thua ở La Liga dù vậy chưa ảnh hưởng đến vị trí trong top 4 của Atletico, và họ giữa tuần này đã thắng trở lại khi đánh bại PSV 3-2 ở Champions League,
Atletico đang có thành tích tốt trên sân nhà với 22 điểm sau 8 trận, thủng lưới chỉ 6 bàn. Họ đã thắng Valencia trong cả 2 lượt La Liga mùa trước.
"Bầy Dơi" chỉ mong hòa
Valencia đang có chuỗi 5 trận bất bại nhưng hòa tới 4, nhưng trong số các đội họ cầm hòa có cả những đối thủ khá mạnh như Real Betis, Rayo Vallecano và Sevilla. Valencia sẽ đến Madrid với hy vọng hòa là đủ, bởi họ mới giành 3 điểm sau 7 trận sân khách và ghi 4 bàn, thành tích tệ thứ hai toàn La Liga.
Girona và Real Sociedad đều khát khao chiến thắng và trận đấu được ấn định bằng một cú đánh gót điệu nghệ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/12/2025 12:21 PM (GMT+7)