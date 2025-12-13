MU cán mốc nợ kỷ lục 1,29 tỷ bảng: Vì sao Sir Ratcliffe vẫn "cười tươi như hoa"

MU cán mốc nợ kỷ lục

Theo báo cáo tài chính mới nhất từ Man United, tổng số nợ của đội bóng này đã lên tới 1,29 tỷ bảng, tăng thêm 54,8 triệu bảng so với lần báo cáo tài chính trước. Đây cũng là mức nợ kỷ lục của đội chủ sân Old Trafford.

Man United vẫn phải gánh khoản nợ 481 triệu bảng từ nhà Glazer

Nợ của United có thể chia thành hai phần: nợ tài chính chủ yếu phát sinh từ thương vụ thâu tóm theo hình thức vay nợ của gia đình Glazer vào năm 2005, và nợ thương mại chủ yếu đến từ các khoản phí chuyển nhượng còn phải trả.

Nợ thương mại đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại 749,2 triệu bảng, tương đương 1 tỷ USD nếu muốn dùng một con số nổi bật, so với 714 triệu bảng một năm trước.

Một phần nguyên nhân còn tới từ việc Man United rút thêm 105 triệu bảng từ hạn mức tín dụng quay vòng để trang trải chi phí ký hợp đồng với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens vào mùa hè năm ngoái.

CLB hiện đã sử dụng 268 triệu bảng trong tổng số 350 triệu bảng có sẵn từ hạn mức này. Kết quả tài chính công bố hôm thứ Năm cũng cho thấy tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm xuống còn 80,5 triệu bảng so với 149,6 triệu bảng cùng kỳ năm trước.

Nợ ròng từ thương vụ thâu tóm của nhà Glazer vẫn giữ nguyên ở mức 481 triệu bảng, nhưng số liệu một lần nữa nhấn mạnh chi phí phục vụ khoản nợ này khi United vẫn phải chi 22,6 triệu bảng cho khoản phí này.

Vì sao chủ tịch Ratcliffe vẫn vui

Mặc dù báo cáo tài chính cho thấy Man United đang là CLB suy thoái do doanh thu giảm 2,8 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái, và khoản lỗ trước thuế tăng thêm 8,4 triệu bảng, nhưng bức tranh toàn cảnh không u ám như vậy. Thứ nhất, họ mất tài trợ từ Tezos với mức doanh thu 20 triệu bảng/năm.

Kết quả khả quan tại Ngoại hạng Anh giúp doanh thu của Man United chỉ giảm nhẹ dù không đá cúp châu Âu

Nên nhớ rằng Man United chỉ thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong thời gian qua (do bị loại sớm tại League Cup). Trong khi đó, mùa trước họ thi đấu ở 3 đấu trường là Ngoại hạng Anh, Europa League và League Cup. Thế nhưng, khán giả đang quay trở lại sân Old Trafford nhiều hơn.

Theo báo cáo, Man United thu về được 26,2 triệu bảng trong ngày thi đấu trong tháng 8 và 9, chỉ ít hơn 300.000 bảng so với cùng kỳ năm ngoái dù thi đấu ít hơn 3 trận. Mỗi trận đá tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đang thu về khoảng 8,7 triệu bảng, hơn hẳn so với con số 5,3 triệu bảng ở mùa trước.

Nếu như Man United tìm được nhà tài trợ áo đấu mới thay Tezos, con số này của họ sẽ còn tăng hơn nữa. Việc cả đội nam (đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh) và đội nữ (đứng thứ 3 ở giải nữ) đều thi đấu tốt là nhân tố quan trọng trong câu chuyện này.

Tuy nhiên, điểm nhấn trong câu chuyện này phải là chiến lược phát triển đội bóng của chủ tịch Jim Ratcliffe. Sau hai đợt cắt giảm nhân sự mạnh (từ 1.500 nhân viên xuống còn 700 nhân viên), cùng với một loạt động tác thắt chặt chi tiêu giúp dòng tiền của đội bóng ổn định hơn. Hiện tại, tiền mặt của đội bóng còn khoảng 80,5 triệu bảng.

Ngoài ra, việc thanh lý và đẩy đi cho mượn hàng loạt những "người thừa" trong đội hình giúp Man United thu hẹp quỹ lương nhanh chóng. Hóa đơn lương của đội bóng đã giảm còn 73,6 triệu bảng so với 80,2 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái. Đây là hóa đơn lương thấp nhất của Man United kể từ năm 2020 tới nay.

Như vậy, tỷ lệ lương trên doanh thu của United đã giảm xuống còn 52,5%, so với 56% của cùng kỳ năm ngoái. Con số này sẽ còn giảm hơn nữa nếu họ chia tay (hoặc tái ký với mức lương mới) với hai cầu thủ đang nhận lương cao bậc nhất CLB lúc này là Casemiro (375.000 bảng/tuần) và Harry Maguire (180.000 bảng).

Đó là lý do Sir Ratcliffe vẫn có thể cười tươi khi nhìn vào bản báo cáo tài chính dù đội bóng cán mức nợ kỷ lục. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Man United đang cải thiện theo thời gian.